Il Napoli non scarica Lozano, ma ascolta le sirene della MLS

Per Hirving Lozano è giunto il tempo delle valutazioni. El Chucky non può tergiversare oltre, ragionando sulla miglior scelta da prendere circa il suo futuro calcistico. A un anno dalla scadenza naturale del contratto, la società pare avergli dato un vero e proprio ultimatum: prolunga il vincolo con il Napoli. Accettando, chiaramente, un ingaggio inferiore rispetto a quanto percepito finora.

Altrimenti, finisce immediatamente sul mercato. Con la sgradevole sensazione che, qualora non trovasse acquirenti, De Laurentiis sarebbe pronto a scaricarlo, mettendolo fuori squadra. Una ipotesi nefasta per chi ha messo nel mirino delle ambizioni personali l’obiettivo dei Mondiali 2026, organizzati proprio dal Messico, congiuntamente con Stati Uniti e Canada.

In questo scenario emotivo, il messicano è sceso in campo per il primo allenamento degli azzurri a Dimaro. Una seduta scandita dal grandissimo entusiasmo suscitato dai circa 1600 tifosi che assiepavano le tribune. Da dove hanno visto Lozano, ancora alle prese con i postumi dell’infortunio subito a metà meggio, lavorare individualmente, in attesa di potersi aggregare al resto del gruppo.

Prima, ovviamente, bisogna risolvere la grana rinnovo. A breve, rappresentanti della nuova agenzia che si occupa di curarne gli interessi – la Unique Sport Group – dovrebbe accomodarsi al tavolo delle trattative con il presidente del Napoli. Consapevole di quanto appesantiscano il bilancio del club i 4.5 milioni con cui viene remunerato l’esterno.

Insomma, Lozano è diventato un lusso ormai insostenibile. Economicamente, perchè a tutt’oggi è il giocatore più pagato della rosa, assieme a Osimhen. Nonchè, ampliando l’analisi alla asetticità di numeri e statistiche, dal punto di vista meramente tecnico: è andato in doppia cifra solo nel 2020-21 (11 reti), durante la gestione Gattuso. Nelle due stagioni agli ordini di Spalletti, invece, ha avuto un rendimento ondivago, talvolta insufficiente, realizzando la miseria di 10 gol in 78 partite.

A fare da cornice all’intera vicenda, le sirene provenienti dagli Usa. I Los Angeles FC, dov’è radicata una fortissima comunità messicana, starebbero pensando a Lozano. Confermando, seppur indirettamente, la piega imprevedibile che potrebbero prendere gli eventi. In effetti, quando l’inviato dell’emittente americana ESPN ha chiesto al diesse dei californiani, Marco Garcés, se fosse vero il presunto interesse su Lozano, la risposta è stata ironicamente emblematica: “Mi appello al quinto emandamento…”. Cioè, mi avvalgo della facoltà di non rispondere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

LEGGI ANCHE Missione valorizazzione: dove si accasano i talenti in orbita Napoli

SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati