“Il Napoli non puo’ piu’ aspettare, il difensore serve subito” Questa l’analisi di Francesco Marolda

Francesco Marolda, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha analizzato il calciomercato del Napoli di Rudi Garcia. Di seguito le sue dichiarazioni, riportate dalla nostra redazione:

” Prima arrivano i giocatori e meglio è per un allenatore. Il tempo stringe e soprattutto il difensore è importante averlo subito. Il mercato che chiude a fine agosto permette le società a fare ragionamenti di costi fino a fine mese. Non sono preoccupato, ma bisogna agire. Non è facile puntare su un giovane che viene da un altro campionato, ha altri modi di lavorare, usanze, abitudini ecc. Il Napoli oggi non è più una squadra che deve accontentarsi“.

