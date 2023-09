“Il Napoli non è più forte dello scorso anno ma è ancora la più forte di tutti” Questo il pensiero di Enrico Fedele

Enrico Fedele è intervenuto a Tmw Radio durante il programma Maracana per commentare il calciomercato del Napoli:

“Il Napoli non è più forte dello scorso anno ma è ancora la più forte di tutti. Manca il dopo Kim, un difensore di sicuro affidamento, avrebbe potuto prendere un centrocampista centrale tipo Amrabat. È andata a caccia di giocatori in cui era già coperta. Adesso si ritrova a far giocare Raspadori esterno, quando invece dovrebbe fare la punta. Lindstrop mi ricorda un po’ Laudrup della Juventus. L’Inter ha perso fisicità ed esperienza, se non segna Lautaro adesso chi segna? Il Napoli ha più varietà tra i marcatori”.

