Il Napoli nell’Olimpo Europeo! Quando le stelle non stanno a guardare…

Al termina di una partita straordinaria, il Napoli demolisce l’Eintracht e strappa il pass per i quarti di finale di Champions. Un risultato storico esaltato anche da De Laurentiis, una nuova pagina rilevante e preziosa per un club sempre più in crescita. I partenopei siedono finalmente tra gli dei dell’Olimpo, ai loro piedi cominciano a prostrarsi anche i top club europei.

Il Napoli vista dal CdS dopo la vittoria contro l’Eintracht…

“Le stelle non stanno a guardare: e mentre Napoli sfila nella storia, accomodandosi nell’Olimpo degli dèi, gli occhi inumiditi d’uno stadio intero restano a scrutare l’orizzonte: novantasette anni per ritrovarsi dentro a un sogno, tra gli Eletti d’un calcio eternamente scrutato dal buco della serratura. Ma quando è finita, e non c’è niente altro da fare che emozionarsi sino a commuoversi per quel 3-0, in cinquantamila si perdono in quella dimensione onirica che appartiene ad una squadra geniale che ha vari profeti e che stavolta si lascia guidare da Victor Osimhen. Ma che poi dilaga e demolisce le resistenze dell’Eintracht cullandosi con le veroniche di Kvaratskhelia, gustandosi il rigore di Zielinski, inquietando l’Europa con quella sua signorile faccia tosta“.

