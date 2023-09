“Il Napoli mi dà l’impressione che non è più una squadra convinta delle proprie potenzialità. Il georgiano ha ragione. Cosa gli è passato in mente a Garcia? Ma Zerbin cosa poteva fare in 3 minuti? Tutto senza logica!” Ciccio Graziani “furibondo” con Garcia

Ospite della trasmissione Sportmediaset XXL, Francesco Graziani ci è andato giù pesante sulla prestazione deludente del Napoli nel pareggio in rimonta contro il Genoa:

“Volevo fare i complimenti alla squadra di Gilardino che ha fatto una partita bellissima fino al 70esimo. Il Napoli mi dà l’impressione che non è più una squadra convinta delle proprie potenzialità e che abbia la pancia piena. Hanno perso l’entusiasmo e la cattiveria della scorsa stagione. L’anno scorso pressavano in due, quest’anno non ci va nessuno. Non può continuare così”.

Poi sulle polemiche per la sostituzione di Kvaratskhelia: “Il georgiano ha ragione. Cosa gli è passato in mente a Garcia? Ma Zerbin cosa poteva fare in 3 minuti? Una mossa senza logica. Ma poi ha tolto anche Lobotka. Calciatori che l’anno scorso giocavano anche con la febbre. Si stanno innescando meccanismi strani, hanno perso la cazzimma”.

Chiusura di Graziani sul derby di Milano: “Inter va a gonfie vele. E si presume che quest’anno sia una delle più serie candidate a vincere. La Juventus però, zitta zitta, la trovi lì. E non ha le coppe. Il Milan comincia forse a soffrire mentalmente il derby. I nerazzurri sono belli e concreti ed approfitta molto degli errori avversari. Una caratteristica positiva. C’è stato un momento in cui si pensava che il Milan potesse rientrare, ma l’Inter ha colpito nelle ripartenze”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati