Il Napoli lancia la fuga, ma il Milan è il favorito dei bookie a 2,40

È San Siro il campo centrale della decima di Serie A. Il pirotecnico pareggio tra Inter e Juventus di domenica ha permesso al Napoli imbattuto dalla prima giornata, di consolidare il suo primato, allungando sulle più dirette inseguitrici. Nel turno infrasettimanale la squadra di Antonio Conte insegue il quinto successo consecutivo in casa di un Milan più riposato. Fermo lo scorso turno per il rinvio di Bologna, ma alle prese con diverse defezioni. Nonostante queste assenze, i bookmaker puntano sul fattore San Siro, come riporta Agipronews: il segno «1» è proposto dagli esperti Planetwin365 e William Hill a 2,40. Il colpo della capolista vale 2,87; oltre tre volte la posta per il pareggio, a 3,45 per la precisione. Quattro delle ultime cinque partite giocate dal Napoli sono terminate con meno tre reti complessive, ma in lavagna l’Under, a 1,90, insegue l’Over è quotato 1,80. Malgrado l’X abbia la quota più alta, l’1-1 è ritenuto dagli esperti il risultato più probabile: l’1-1 è proposto a 6, mentre l’1-0 e il 2-1 per il Milan è quotato 8,50; lo 0-1 vale invece 9,50.

Insomma, partita difficile per la squadra partenopea, sconfitta di misura nelle ultime due gare giocate a Milano: su William Hill quote da tris per i rossoneri offerti a 2,40, contro il 2,90 del blitz partenopeo. Sale a 3,50 un pareggio assente a San Siro dal 2019. Proprio nello stadio milanese, otto delle ultime nove sfide – coppe comprese – hanno visto uscire l’Under 2.5. Opzione però leggermente in svantaggio, a 1,80 sull’Over 2.5, dato a 1,90.

Chi fa gol?

Fonseca si affida al solito Pulisic, visto in rete a 3,60. Mentre c’è aria di derby per Romelu Lukaku, a segno 5 volte contro i rossoneri sempre con la maglia dell’Inter: un gol di Big Rom si gioca a 3,10. Rafael Leao ha realizzato un solo gol in stagione e non segna dal 31 agosto: un suo gol martedì a San Siro vale 3,60 volte la posta puntata. In quota comanda a 3,10 una rete di Morata. Un sigillo di capitan Di Lorenzo, match winner contro il Lecce e già autore, finora, di quattro reti in stagione, vale 7,50 la posta.

Previsioni scudetto

Quattro vittorie di fila, quattro punti di vantaggio sull’Inter. Il Napoli fa sul serio, approfitta del pareggio dei nerazzurri con la Juventus per allungare in vetta alla classifica di Serie A. La quota scudetto si è abbassata da tempo rispetto al 5,50 di inizio stagione ed ora vale tra 3,25 e 3,50 su William Hill e Better, come riporta Agipronews. Ancora non basta, tuttavia, per sopravanzare l’Inter. Che resta la principale favorita per il titolo a circa la metà della quota degli azzurri, offerta a 1,80 su bet365. Inzaghi, nonostante la rimonta subita, continua a convincere i bookie per il bis tricolore.

La terza forza del campionato rimane la Juventus, che insegue Napoli e Inter con 17 punti. Thiago Motta è riuscito a strappare un pareggio fondamentale a San Siro, che può rappresentare un’ottima iniezione di fiducia per il futuro. Il titolo bianconero paga 5,80 su 888sport. Mentre si sale per le altre possibili opzioni: l’ipotesi Milan, che dovrà recuperare il match col Bologna, si gioca a 12,50, con l’Atalanta in lavagna a 29. La Dea è partita a corrente alterna, ma tre successi di fila l’hanno rilanciata in piena corsa per le posizioni che contano.

