De Laurentiis, la voce del silenzio tra mercato e futuro

De Laurentiis, quando parla, fa più danni della grandine, ed il tempo lo conferma sistematicamente. Questo è il periodo dell’anno in cui, una squadra di calcio ,di vertice, dovrebbe avere chiara la strategia di mercato, ma anche l’idea di cosa si voglia’ da questa stagione

Fu proprio il presidente a parlare di scudetto non piu’ di 10 gg fa’, se rammento, e ad oggi , tra venti gg inizia ufficialmente il mercato, ci si trova con tanti punti interrogativi, contratti da rinnovare e partenze certamente non facili da sostituire

Ora , provando a fare due conti, anche se l aria “pesante” intorno al nostro lavoro, e sul Napoli, proviamo a riavvolgere il nastro, mettendo ordine in una matassa davvero difficile da sciogliere, creata proprio dalla approssimativa comunicazione della SSC Napoli verso i tifosi e la stampa stessa.

Proprio stamane, e li si nota la sofferenza e la scarna organizzazione del club sulla conoscenza della parola progetto, si parlava di Fabian Ruiz, dove rumors dicono addirittura che se non rinnova , lo Spagnolo potrebbe finire ai margini, cioe’ per un’ anno rischia di non giocare, visto che va a scadenza

Beh, se si trattasse di un solo calciatore, potrei anche capire il club, ma poi penso ad Insigne, gia’ andato via, ad Ospina, Mertens, Koulibaly, giocatori in scadenza tra questo ed il prossimo anno, su cui pende la potenziale partenza.

Ora, la domanda e’, come puo’ un club, che ambisce a vincere il campionato, far arrivare a scadenza questi calciatori, che sono l’ossatura del Napoli, pretendere che accettino il contratto al ribasso, e se cosi non fosse, consegnarli al popolo, facendoli passare come colpevoli e non amare Napoli, quando in un anno, dove si poteva vincere, la societa’ e comparsa solo per salvare la Champions, cioe la propria economia?

La Stampa deve riportare notizie, ed il Napoli queste passa, non si possono inventare, anche se qualcosa del genere e capitata a Mertens con la famosa Mail, e mai si e’ capito come, un documento cosi importante, finisca in mani diverse da quelle societarie.

Mi domando, e voluto? Ci si permette di dire Ospina e sparito, Mertens non rinnova, Koulibaly si, questi sono esempi, dove ancora una volta risulta assente la societa’, dove basterebbe un semplice comunicato, oppure un dirigente che dicesse pubblicamente, state tranquilli, che si sta lavorando per allestire una squadra competitiva, le chiacchiera lasciatele ai bar.

Ma ormai, e non credo di sbagliare, dobbiamo solo aspettare Dimaro per provare a capirci qualcosa, nel frattempo, in un mercato povero, dove dovrebbero prevalere le idee insieme ad una sana e seria programmazione, restiamo vigili sulle scelte del club, pronti a notiziarvi ricordando, per chiarezza, che i giornalisti non acquistano ne vendono calciatori.

