Il Napoli? Invulnerabile! Quando il lavoro premia

Il Napoli di Luciano Spalletti sembra non avere limiti, proprio nell’anno in cui tutti davano per concluso un ciclo bello, a tratti entusiasmante ma senza vittorie di rilievo. E, si sa, affinché ne nasca un altro, c’è bisogno di tempo e lavoro: sembrava una stagione destinata ad essere interlocutoria, ed invece è diventata stagione dell’esplosione. E della consacrazione del lavoro di Giuntoli e De Laurentiis.

Ne parla oggi il Mattino, ecco quanto riportato da persemprenapoli.it

“Il lavoro meticoloso portato avanti giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, e la voglia di migliorarsi sempre da parte di tutti: questo uno dei segreti di una squadra che sta macinando record su record ed è in testa con 65 punti in 24 partite con un cammino di 21 vittorie, due pareggi e una sola sconfitta. Una formazione senza punti deboli. Un attacco con il capocannoniere del campionato Osimhen a 19 gol, la stella Kvaratskhelia e tutti gli altri interpreti decisivi da Lozano a Simeone, uno dei centrocampi più forti di Europa con Anguissa, Lobotka e Zielinski più un gioiello come Elmas, un jolly per tutti i ruoli, e una difesa di ferro, la seconda meno perforata d’Europa dopo il Barcellona con Meret che è arrivato al quinto clean sheet di fila tra campionato e Champions League e non ha mai subito reti a febbraio“.

