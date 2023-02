Nonostante il Napoli abbia per larghi tratti letteralmente spadroneggiato alla “Deutsche Bank Park”, i match a eliminazione diretta hanno un arco temporale di 180’. In questo senso, al netto del doppio vantaggio maturato ieri sera, gli azzurri devono comunque mantenere la concentrazione in vista del ritorno.

Ovviamente, aver sconfitto l’Eintracht Francoforte a domicilio fa pendere decisamente i favori del pronostico verso la squadra partenopea. Che però non deve assolutamente incappare nel classico errore compiuto talvolta in questi casi, magari per troppa sicurezza. Ovvero, pensare di aver già risolto il discorso qualificazione.

Innegabile, tuttavia, che adesso la Champions si colori di azzurro, come l’orizzonte che si staglia all’ombra del Vesuvio.

Sensazione di netto dominio

Ciò che ha impressionato maggiormente del Napoli ieri sera è stata la sensazione di controllo pressoché totale della partita, contro un avversario messo molto bene in mezzo al campo, organizzatissimo in fase di non possesso.

Del resto, sin dalle primissime battute, il piano gara pensato da Glasner era apparso evidente: attestare il baricentro su un blocco medio assai compatto, che garantisse grande densità centrale. Così, il 3-4-2-1 diventava un 5-4-1 in fase di non possesso. L’obiettivo neanche troppo velato era quello di tenere stretti e corti tra loro i due interni di centrocampo – Sow e Kamada – ed il terzetto di offensive player: Lindstrom, Gotze e pure Kolo Muani. Tutti rigorosamente sotto la linea della palla.

Strategia funzionale a non concedere assolutamente spazi centrali agli azzurri, rendendo complicato trovare ricezioni pulite in verticale. Obbligandoli dunque a forzare la giocata sugli esterni. Una volta là, tentare lo scippo, saturando quella piccola porzione di campo. E dopo ripartire in transizione.

Indubbiamente, agli uomini di Spalletti va riconosciuto il merito di essere rimasti mentalmente dentro la partita, evitando di innervosirsi davanti alla mancanza dei proverbiali spazi. Continuando a far girare l’attrezzo con qualità, nel tentativo di trovare il varco giusto.

Personalità in mezzo al campo

Uno scenario in cui, almeno inizialmente, Lobotka ha sofferto un pochino, schermato in ricezione dal centravanti francese e preso alle spalle dal giapponese. Tant’è vero che a gestire il palleggio ha dovuto provvedere Anguissa, vero centrocampista di lotta e di governo, imprescindibile nell’amministrare entrambe le fasi.

Poiché tatticamente l’Eintracht aveva come primo riferimento l’approccio aggressivo sul pivote slovacco, questi ha cominciato a muoversi negli half spaces. A quel punto, a decodificare l’atteggiamento scelto da Glasner è bastata la tradizionale rotazione tra metodista e mezzala. Insomma, le letture hanno cominciato a rendere più efficace il giropalla del Napoli, con Lobotka che si apriva. Ed il camerunese che lo rimpiazzava velocemente.

Una situazione che i padroni di casa non sempre sono riusciti a interpretare correttamente. Serviva scivolare sul regista partenopeo quando Kamada era costretto a seguirlo lateralmente; ma Lindstrom spesso ne assorbiva in ritardo lo spostamento, creando i presupposti per dominare il gioco attraverso la fluidità posizionale.

Che ha finito per mandare in confusione i riferimenti uomo contro uomo sui quali avrebbero dovuto accorciare con puntualità i tedeschi.

