Il Napoli in Ritiro punitivo? Serve un bagno di umiltà!

Il Napoli, dopo la sconfitta per 3 a 0 rimediata contro il Torino di Juric, su ordine della Società, andrà in ritiro(parziale) fino al derby di sabato prossimo, in programma al Maradona, contro la Salernitana.

Probabilmente una decisione presa d’istinto dal Presidente, ma che in questo momento storico della squadra potrebbe essere non produttivo, non va dimenticata lunga trasferta per la Supercoppa in Arabia dove ancora non è stata resa nota la data del ritiro, fatto sta che la squadra dopo l’allenamento alloggerà’ nel solito albergo sito a Pozzuoli.

C’è da chiedersi quanto sia adirato De Laurentiis, quanto deluso Mazzarri?, e quanto sia scarica la squadra, in una serie vorticosa di problemi provenienti da una gestione che ha davvero disintegrato un titolo atteso 33 anni!

Si spera almeno che da questo ritiro possano uscire fuori gli attributi che occorrono a tirarsi fuori d questa situazione Dantesca, dove l’Inferno la fa da padrone, dove si sporgono all’ orizzonte altro continue torri di Babele, circondare il Napoli rendendolo passivo e convulsivo nei momenti in cui dovrebbe essere determinato e reattivo.

In questo concorso di colpe, dove Società e squadra camminano a braccetto, andrebbe chiesto subito al capitano Di Lorenzo, se in loro che vanno in campo sia rimasto un pizzico di orgoglio, vista anche la pessima prova vista ieri contro i granata di tutta la squadra, per capire come mai i fatti raccontano che carattere e personalità sono totalmente amorfe nella genesi del gruppo

Sinceramente, non sarebbe corretto parlare dello scorso anno, anche per le assenze forzate degli artefici principali del miracolo azzurro,Spalletti e Giuntoli, ma anche e soprattutto, per tutto ciò che è stata la gestione del post-scudetto. Verrebbe da chiedersi, ma si sa fare solo un modulo? Perché’ non si ‘e lavorato, o non voluto, apprenderne un’altro? Da cosa dipende questa metamorfosi negativa nel gruppo che ha stravinto il campionato?

Napoli, una gestione post-scudetto catastrofica!

Tutto porta a maggio scorso, dove tra festeggiamenti e proclami, ci si dimenticava del fattore S…Cioè i soldi! Oppure come piace chiamarli agli addetti ai lavori, progetto tecnico, mai avuto a Napoli basti pensare alla campagna cessioni del per-scudetto, Via Mertens, Insigne, Koulibaly e Fabian Ruiz, ed acquisire scommesse come Kim e Vara, rivelatesi azzeccate, e Raspa dori con Simeone

Nessuno avrebbe scommesso un euro su quel titolo, e vinto poi in scioltezza e con merito! Vi pare? Ma le scommesse molte volte possono risultare rischiose, e quest’ anno sarebbe stato meglio far capire che il Napoli non è una società ricca di suo, ma si auto finanzia con la vendita dei calciatori più bravi, e visto che tecnico e DS erano già sull’uscio, avrebbe avuto senso cederne un paio, e ripresentarsi con una squadra motivata con alla guida un tecnico scafato e vincente.

Ma tant’è, il Napoli parte ed arriva, ad oggi, nono in classifica! Con il cambio in caorsa della guida tecnica ed una squadra allo sbando, senza cuore ne carattere, ed oggi si chiede addirittura che Mazzarri lasci, la domanda è per chi? Senza dimenticare che Adl non cambierebbe più, poiché’ i costi sarebbero davvero elevati!

Cosa fare? Per ora si va in ritiro, chissà quanto utile in questa situazione psico-fisica che ha occluso la squadra, dove il tecnico ha certo delle responsabilità, ma certamente non è l’unico. Mettersi a fare dei commenti tra Garcia e Mazzarri e come far ricadere le colpe su chi ha provato ma finora non è riuscito, visto che chi va in campo non ci mette del suo almeno sul piano emotivo!

Adl distrutto da se stesso!

Purtroppo la gestione, approssimativa, irritante e patriarcale della società ha portato a questo, ed è una realtà cruda ma incontrovertibile! Dove i malumori per la mancanza di certezze, soprattutto economiche, ha mostrato non solo l’imprenditorialità calcistica dei singoli calciatori, dove il rispetto per la gente si manifesta da nove zeri a salire, e due tecnici che finora si sono dimostrati incapaci a rimettere in sesto la barca, ed il cerchio si chiude, giungendo alla gara scialba e senza onore persa contro il Torino.

Ora la società corre ai ripari, promettendo almeno altri 4 acquisti, da compiere celermente, oltre al già arrivato Mazzocchi, ma bisogna comprare esperienza e carattere se si vuole uscire da questo tunnel, senza dimenticare che non si conosce ancora a chi sarà affidato il Napoli del futuro, quando si parla di progetto, e se questa società finalmente, sarà in grado di avere un organigramma degno di questo nome, con uomini di calcio che possono davvero essere liberi di operare, con il Presidente che faccia il Presidente, senza prevaricare i suoi collaboratori.

Forse si sta provando a sognare, ma non oso immaginare che si voglia ripetere una stagione come questa in futuro, sarebbe davvero un darsi la zappa sui piedi d soli .Gli errori commessi, marchiani , dal Patron, sono la causa scatenante di tale disastro! Ora tra ritiro e mercato si tireranno le somme, ma la reale problematica da risolvere e di ben altra natura, e la testa che ha blocca gambe e piedi dei calciatori, al Presidente resta solo una cosa da fare, con il mercato restituire colore e dignità al Napoli, portare figure forti in società, e se fosse possibile, sedersi in poltrona a gustarsi la sua squadra lasciando ai preposti di trovare la quadra. Questo si che sarebbe il vero segnale, che il capo cosparso di cenere abbia davvero recepito che il calcio non è certo una sala cinematografica!

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati