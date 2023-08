“Il Napoli in ritardo sul mercato? In 2-3 giorni puo’ sbloccarsi tutto…” Questa l’analisi di Umberto Chiariello

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale:

“Il Napoli è in ritardo? È la domanda che ci poniamo tutti. Naviga a vista o ha una strategia Aurelio De Laurentiis? Sono le domande che sono sulla bocca degli addetti ai lavori, dei tifosi, degli analisti. Andiamo ad analizzare la situazione. Il Napoli nella casella delle cessioni ha tre giocatori: Ndombele, Bereszyński e Kim. In entrata, il Napoli ha registrato zero nella casella acquisti, seppure riportando a casa Gollini e Zanoli. Entro oggi sarà decisa la sorte di Lozano – perché il mercato americano chiude – che deve uscire per forza.

C’è un ultimo ruolo che rimane in bilico: il vice Lobotka. Demme non rientra nel progetto, non è l’uomo che fa al caso del Napoli ed il Napoli vuole piazzarlo disperatamente. Si vocifera tanto del cambio con Castrovilli, sarebbe cosa buona e giusta. Siamo in ritardo? Sì e no. Sul ritardo incidono due fattori: innanzitutto, è stato cambiato il tecnico e Osimhen. Se resistono agli attacchi arabi, allora il Napoli ha una strategia investendo molti soldi su di lui, restando favoritissimo. Credo che questi due fattori fa sì che tutto resti bloccato. Ho l’impressione che da qui a 2-3 giorni, dovesse concretizzarsi l’accordo con Calenda, il Napoli andrebbe diritto su quegli obiettivi di mercato che sono 4-5 acquisti a riempire gli slot mancanti”.

