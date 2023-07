“Il Napoli ha trovato il nuovo Maggio…” Enrico Fedele convinto del suo pensiero!

Enrico Fedele ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, commentando il lavoro del Napoli al ritiro di Dimaro.

“Ciò che sta avvenendo in Trentino lascia il tempo che trova: questo ritiro è più un qualcosa per i tifosi che non un banco di prova per allenatore e squadra” ha affermato. E ancora: “Mi hanno detto che questo inizio di preparazione, a differenza di quella che faceva Spalletti, è incentrata sul lavoro a secco, mentre l’anno scorso si puntava a lavorare col pallone. Mi chiedo: Spalletti, a suo tempo, ha scelto di lavorare subito con la palla per superare al meglio il periodo della sosta per il Mondiale, o tra lui e Garcia c’è una differenza di fondo nella mentalità e nel concetto di preparazione?”.

Fedele ha poi aggiunto: “Per sostituire Lozano, serve un dribblomane, un finalizzatore o qualcuno che guadagni il fondo? Il Napoli sfrutta poco l’arma migliore di Victor Osimhen, l’elevazione. Per fargli segnare gol di testa, servono esterni che sappiano sterzare e terzini che spingano”.

“A sinistra abbiamo Mario Rui e Olivera, a destra solo Di Lorenzo. Fossi il Napoli, terrei Zanoli, che è cresciuto molto ed ha dimostrato grandi progressi. Servirebbe un nuovo Christian Maggio della situazione e Zanoli può farlo”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati