Il Napoli ha smarrito, oltre al gioco, anche il sorriso…allarmante l’accaduto!

I calciatori del Napoli quando entravano in campo lo facevano con il sorriso e con grande brio. Ma ieri prima della partita contro la Fiorentina si erano intravisti i primi segnali proprio quando la squadra ha messo piede sul terreno di gioco. Segno evidente che all’interno del gruppo c’è un “malessere”, che gli azzurri si portano dentro, tutt’altra musica rispetto alla passata stagione, quando il terapista del sorriso Spalletti, ha tirato fuori da ognuno il meglio della positività.

Lo scudetto vinto con un mese di anticipo non è stato un caso, ma ieri prima di Napoli-Fiorentina è accaduta una cosa allarmante, parecchi azzurri sono entrati sul rettangolo verde del Maradona scuri in volto, quasi come se dovessero portare a termine un compitino. Fin dalle prime battute del riscaldamento qualcosa non è andato come ci si aspettava.

Del resto, lo stesso Osimhen, sembra aver smarrito quel sorriso smagliante della scorsa stagione e fatica a trovarlo, a differenza del passato.

