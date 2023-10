“Il Napoli ha scelto lui per la svolta dopo il deludente inizio di Garcia…” Il tecnico francese sembra giunto ai saluti

Rudi Garcia potrebbe prestissimo salutare il Napoli. Il tecnico francese non ha ingranato e la società sta pensando seriamente al cambio in vista delle prossime gare di campionato e Champions League. Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha riportato su Twitter alcune novità inerenti all’eventuale tecnico che andrebbe a sostituire l’ex Roma sulla panchina partenopea dopo l’inizio choc in campionato con tre partite perse in casa allo Stadio Maradona, dopo il grande show dell’anno scorso.

Ecco quanto rivelato dall’esperto di mercato sul possibile sostituto di Rudi Garcia sulla panchina della squadra partenopea: “All’interno della dirigenza del Napoli cresce il partito di coloro che caldeggiano – in caso di esonero di Rudi Garcia – Antonio Conte, ritenuto (al netto dei costi elevati) l’unico tecnico sul mercato in grado di far svoltare la squadra, riportando una mentalità vincente”. Ha concluso l’esperto di mercato che parla della scelta dei dirigenti azzurri che hanno individuato in Conte l’uomo giusto per il futuro del Napoli.

