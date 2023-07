“Il Napoli ha scelto il sostituto di Kim…” Adl prepara il primo botto!

Il Napoli – secondo quanto riportato da TMW – ha scelto il sostituto di Kim Min-jae, che a breve sarà ufficializzato come nuovo tesserato dal Bayern Monaco che ha pagato la clausola rescissoria da oltre cinquanta milioni alla società di Aurelio De Laurentiis. Tra tutti i calciatori sul taccuino del club azzurro, pare che il prescelto per sostituire il coreano sia un vecchio nome che la società ha individuato da diverso tempo e ritenuto l’ideale per sostituire nella rosa partenopea il partente coreano.

E’ Kevin Danso il prescelto del Napoli per la difesa di Garcia. L’entourage del club azzurro – a quanto pare – sta giocando una sorta di partita a scacchi con il Lens per abbassare il prezzo del difensore.

Danso è nel mirino del Napoli ormai da maggio, quando ci sono stati i primi incontri con gli agenti per capire i costi della possibile operazione, con il club francese che valutava il calciatore 15 milioni di euro, oggi diventati 10, ma nonostante questo, come detto, i partenopei andranno alla caccia di un altro sconto.

