Il Napoli ha ritrovato un “leone” indomabile: è tornato Anguissa!

Zambo Anguissa ci ha abituati alla sua unicità, tecnica e fisica: quella creatività associata al modo di muoversi, flessibile come una canna di bambù, che gli consente di disegnare traiettorie con grande sensibilità oppure strappare palla al piede. Un mix di eleganza solo apparentemente scoordinato, che si porta dietro una storia di riscatto. Tra gli indiscussi protagonisti dello Scudetto, il camerunese la passata stagione sembrava uno di quelli maggiormente in difficoltà. In effetti, con i tre “fenomeni” in panchina, ha faticato non poco. Lui nel frattempo non s’è mai smarrito, conservando comunque una maglia da titolare.

Innegabile che la cura Conte abbia contribuito a rigenerarlo. Dal canto suo, Anguissa si è scrollato subito di dosso le reminiscenze di una stagione fallimentare ed ha iniziato a mostrare nuovamente tutte le sue qualità. Se vogliamo, una sorta di rivincita. Significativo il pieno coinvolgimento nello scenario tattico disegnato dall’Uomo del Salento. La capacità emotiva di alzare il livello competitivo del gruppo da parte dell’allenatore si sposa alla perfezione con lo stile di gioco del numero 99. Determinante per come aiuta Lobotka nellla prima costruzione. Quindi, fondamentale nel consolidare il possesso, associandosi a McTominay nel garantire gli equilibri in mediana. Considerando che lo scozzese si muove molto senza palla per adattarsi alla fluidità posizionale ricercata dagli azzurri, in continuo equilibrio precario tra l’alzarsi vicino a Lukaku e abbassarsi, occupando nominalmente il ruolo di mezzala sinistra.

Anguissa-McT coppia perfetta

Paradossalmente, proprio l’arrivo e poi l’immediata ascesa di McT, profilo che in teoria avrebbe dovuto relegarlo in panchina, rappresenta il tassello che mancava a Conte per completare idealmente il mosaico di centrocampo. Infatti, al netto della presenza dell’insostituibile pivote slovacco, per passare dal 3-4-2-1 al 4-3-3 (o 4-2-3-1) era necessario inserire il “terzo violino”, che assorbisse una fetta consistente del volume di gioco offensivo. Cosa che l’ex Manchester Utd svolge egregiamente. Mentre Anguissa pare sempre più a suo agio muovendosi in accordo coi compagni di reparto.

Da un punto di vista strutturale, giocare solamente con due centrocampisti, supportati dai laterali a tutta fascia, obbligava il Napoli ad accettare i rischi derivanti dall’impossibilità di difendere in parità numerica. Adesso la squadra partenopea resiste meglio ai tentativi di pressione. Inoltre, sviluppa con maggiore fluidità un calcio diretto e verticale.

Insomma, il senso di rivalsa deve avere acceso la miccia per innescare il camerunese, che si è approcciato all’iniziato del campionato con un atteggiamento radicalmente opposto a come aveva terminato l’annata precedente. A fare da combustibile mentale, proprio una risorsa del calibro di Anguissa, incredibilmente dinamico, con e senza palla. In ogni gruppo con ambizioni di alta classifica c’è bisogno di uno così.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SEGUI I SOCIAL E RESTA AGGIORNATO SULLE NEWS: