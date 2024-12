Il Napoli ha la freddezza per gestire le gare con un coefficiente di difficoltà vertiginoso

All’ombra del Vesuvio si è dato per scontato il livello di gioco espresso dal Napoli finora. Forse a causa dello stile peculiare con cui Conte affronta le partite: un’indole decisamente reattiva e non proattiva, che tendenzialmente presuppone baricentro basso e controllo maniacale dello spazio. Invece nelle ultime uscite questa opzione sta subendo una piacevole inversione di tendenza. Insomma, pare che l’Uomo del Salento abbia sbloccato la squadra, veicolando una nuova versione tattica. Al punto da ottenere dai suoi maggiore fiducia nell’alzarsi nella trequarti altrui, adesso sempre più intasata di maglie azzurre.

Perciò il secondo tempo contro il Genoa è stato emozionante per qualsiasi spettatore di entrambe le fedi calcistiche. Con il Napoli a tratti fagocitato dal pressing esercitato dai rossoblù, usciti dagli spogliatoi con un unico obiettivo: mettercela tutta per provare a invertire la rotta, togliendo l’aria alla squadra partenopea. In effetti, con arroganza e sfacciataggine, i padroni di casa hanno letteralmente rivoluzionato il loro approccio alla gara, sottoponendo gli azzurri a una pressione asfissiante in ogni momento, dando veramente l’impressione di poterla pareggiare.

Vieira con le idee chiare

Guardando gli ospiti sacrificarsi con abnegazione nella fase di non possesso, comunque senza mai scomporsi o perdere le distanze, si percepisce la sensazione di quanto fosse complicato per loro pensare di poter tirare il fiato in quei secondi 45’. Eppure, la tenuta dell’organizzazione difensiva, la lucidità mostrata in ogni frangente nella ripresa, candidano i partenopei quantomeno al ruolo di contender, in un campionato dove le gerarchie sembrano ben lontane da delinearsi.

Vieira ha provato a incartare Conte schierando inizialmente Zanoli nel terzetto là davanti. Una scelta funzionale a trasformare il 4-3-3 di partenza in un più ermetico e conservativo 4-4-2. Con Vitinha che scalava di fianco a Pinamonti, provando a mettere in ombra la fonte primaria del gioco avversario, cioè Lobotka. E’ noto che avere lo slovacco coinvolto e partecipativo consente poi al pivote di rimanere nel flusso del match, facendo la differenza nella risalita dal basso.

Bisogna riconoscere che il Napoli nel primo tempo non ha dato la benché minima percezione di sofferenza, dominando con la qualità nel palleggio, abbinata all’aggressività. Un atteggiamento orientato a occupare tutte le zone all’interno della metà campo genoana. Senza apparenti forzature, infatti, ha schiacciato il Genoa a ridosso della propria area, saturando i corridoi intermedi con Anguissa e McTominay. Garantendosi l’ampiezza sugli esterni, dove Politano e Neres vincevano i duelli individuali. E “fissando” i centrali col lavoro sporco di Lukaku, ormai un tratto caratteristico della squadra di Conte.

Olivera si propone con personalità

De facto, gli ospiti hanno soffocato i tentativi di ripartenza giocando sopra ritmo. E dando notevole intensità alla gestione del palleggio, sviluppato con qualità vertiginosa e grande freddezza. Aiutati anche da un paio di intuizioni dell’allenatore. Per esempio, ha preteso da Olivera un surplus di responsabilità all’atto della costruzione.

L’uruguagio, laterale dalla gamba tonica ed i piedi educati, stringeva costantemente la posizione, entrando con personalità dentro al campo, per consolidare il giropalla, trasformandosi in una sorta di mezzala aggiunta. Le sue conduzioni, associate ai movimenti di Neres, hanno talmente sovraccaricato il lato sinistro, da provocare un reale cortocircuito nel Genoa. Incapace di disinnescare la strategia predisposta dagli ospiti. In grado di aggiungere un altro lato forte, oltre alla proverbiale catena destra, dove spadroneggia la coppia formata da Di Lorenzo e Politano.

Allora, poco importa che il secondo tempo del Napoli sia stato assieme dolce (per il risultato finale) e spigoloso, poiché il Genoa, appena uscito dagli spogliatoi, ha messo subito in chiaro come sarebbero andate le cose, aggredendo altissimo ed in modo forsennato. E’ nella normalità con cui gli azzurri hanno resistito, sostituendo la qualità con la solidità nella ripresa, che bisogna riconoscere le ambizioni di Conte e dei suoi uomini. Nonché il coraggio di resistere. Ma questa è un’altra storia, sulla quale torneremo nei prossimi giorni…

