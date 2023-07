“Il Napoli ha in casa il calciatore piu’ forte d’ Europa”…Ne e’ certo un Campione Del Mondo come Ciccio Graziani

Quando si pensa ai top player del Napoli, ai calciatori dal valore di 100 milioni e più, il pensiero va inevitabilmente a Khvicha Kvaratskhelia e soprattutto a Victor Osimhen. Eppure c’è un altro giocatore che, con Luciano Spalletti, ha raggiunto dei livelli eccellenti anche se meno sponsorizzato rispetto ai due suoi illustri compagni di squadra: Stanislav Lobotka, ex centrocampista del Celta Vigo che nei suoi primi anni in Campania sembrava quasi un oggetto misterioso.

L’ex campione del mondo, ora apprezzato opinionista, Francesco Graziani, rispondendo a una domanda sul Napoli di Garcia, ha spiazzato un po’ tutti nel corso del suo intervento a Microfono Aperto, programma in onda su Radio Sportiva:

“So che non tutti saranno d’accordo con me, ma nel suo ruolo Stanislav Lobotka, insieme a Modric, è il calciatore più forte d’Europa. Ma forse non solo d’Europa, ma di tutto il mondo. Lobotka è un calciatore davvero spettacolare”.

