Il Napoli ha fretta: adesso aspetta l’offerta dei sauditi per Zielinski

La prepotente discesa in campo dei petrodollari sauditi sta fortemente condizionando il mercato. In tal senso, emblematica la situazione relativa al contratto di Zielinski, in scadenza nel 2024. Il tempo non ne favorisce certamente il rinnovo. Soprattutto perchè il Napoli non è affatto intenzionato a pareggiare l’offerta di parecchi milioni dell’Al-Ahli e tenersi il centrocampista.

Il problema pare non siano tanto i soldi che verrebbero garantiti a Piotr. Quanto, piuttosto, il livello di competitività della Lega araba, sicuramente meno accattivante della Serie A. L’impressione che così facendo, il polacco sostanzialmente abdichi a qualsivoglia ambizione calcistica, in favore di un ben più opulento ingaggio, appare sin troppo evidente.

In questo scenario, tra l’altro, stride il silenzio proprio nei confronti degli azzurri manifestato dai potenziali compratori. In effetti, finora il Napoli non ha ancora ricevuto nessuna offerta ufficiale.

Nonostante De Laurentiis voglia togliersi dal groppone i 4 milioni annui che percepisce Zielinski, il produttore romano intende comunque utilizzare i 40 milioni pagati alla Lazio per Milinkovic-Savic come parametro di valutazione comparativa. E valuta il suo numero 20 non meno di 35 milioni.

Insomma, le strade da seguire sono poche: o Zielinski va via subito. Altrimenti, se non volesse accettare il rinnovo, ovviamente condito da un sostanzioso taglio dello stipendio, all’orizzonte si potrebbe addirittura profilare una ipotesi nefasta. Ovvero, finisce fuori rosa fino a dicembre.

