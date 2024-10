Ci sono molti modi in cui un allenatore può spostare gli equilibri, condizionando positivamente l’ambiente in cui lavora. Antonio Conte lo sta facendo con grande lungimiranza al Napoli, grazie all’uso delle conoscenze e all’esperienza maturate in altri club di altissimo profilo. Per antonomasia, l’Uomo del Salento è un Top Coach. E come tale va sicuramente annoverato tra i profili più vincenti ed influenti del panorama europeo. Il suo arrivo sulle coste di Partenope, dunque, rappresenta una svolta, capace di contribuire ad innalzare l’asticella alla società in aree chiave del management e dell’organizzazione.

Ovviamente, a un tecnico come lui non si chiede soltanto un miglioramento sul piano delle strategie in campo. Deve andare oltre, garantire l’impulso emotivo necessario alla squadra per tornare ad essere immediatamente competitiva in ottica alta classifica. Una sfida entusiasmante. Se non addirittura un vero e proprio salto nel buio, considerando quanto fallimentare sia stata la passata stagione degli azzurri.

Insomma, tra comprensione del gioco e innovazione tattica, da Conte tutti si aspettano un mucchio di cose. In primis, che riporti il Napoli almeno tra le Fab Four. Probabilmente è quest’aura a renderlo davvero speciale: essere sempre lucido nelle scelte. Oltre a permettergli di arricchire il lavoro quotidiano con nuove skills. Per questo non ci ha messo molto ad entrare in simbiosi quasi mistica coi tifosi napoletani, modellando la sua nuova creatura sulla scorta di meccanismi già oliati. Ampliando però le soluzioni a disposizione della squadra. Una sorta di upgrade calcistico, che gli consente di restare al passo con i tempi. Al punto che l’attuale capolista della Serie A sa ribaltare velocemente il fronte, sfruttando la verticalità e le transizioni. Oppure leggere le situazioni con estremo pragmatismo. E modulare il ritmo.

Per questo motivo l’allenatore ha saputo cucire addosso ai suoi giocatori un contesto perfetto per esaltare le loro doti. All’interno di uno scenario il concetto di ruolo pare venga relegato a ricordi del passato, poiché contano essenzialmente le funzioni svolte. Un calcio in cui la stessa idea di sistema diventa secondaria al cospetto della fluidità che moltiplica gli spazi. Anche per questo il Napoli sta dimostrando la miglior versione possibile di sé in questa fase della stagione, ritagliandosi un ruolo da legittima contender.

