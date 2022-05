Il Napoli ‘fischia’… da solo con gli altoparlanti!

Le contestazioni contro DeLa non sembrano cessare, soprattutto quando i tifosi sono tutti uniti sugli spalti dello stadio Diego Armando Maradona.

Nella giornata di ieri infatti, lo stadio di Fuorigrotta in occasione dell’addio del capitano Lorenzo Insigne, ha registrato il sold-out. I tifosi hanno omaggiato il 24 azzurro con applausi, standing ovation e striscioni con frasi ‘ amore’ .

Ma se quella di ieri è stata un giornata commovente ed emozionante per molti azzurri in campo e sugli spalti, è nel secondo tempo della partita conto il Genoa che è stato possibile assistere ad un episodio degno dei migliori sketch comici dei Monty Python.

Tutti contro Aurelio De Laurentiis… perché?

Sono diverse settimane ormai che i tifosi azzurri contestano la presidenza di ADL. Negli ultimi giorni, la città di Napoli è stata tappezzata di scritte contro l’imprenditore romano.

Ciò che si recrimina a De Laurentiis infatti è lo stile di conduzione degli affari della società SSC Napoli. I tifosi del ‘Maradona’ recriminano proprio il calcio di quest’ultimo , quando il Napoli aveva come obiettivo lo scudetto e non le qualificazioni in Champions solo per il guadano ad esse legato, ma soprattutto quando l’ex presidente Ferlaino investiva nella società e sui giocatori.

Anche l’addio di Insigne è stato oggetto di polemica, perché la convinzione comune è quella che il giocatore sia stato indotto a dover dire addio alla sua squadra del cuore, cosi come successe a Cavani, Hamšík e Higuain.

Il Napoli inondato di fischi… autoprodotti

L’insofferenza dei tifosi napoletani nei confronti della dirigenza ha fatto si che, dopo il match contro l’Empoli che ha causato l’uscita dalla corsa scudetto, le due curve azzurre supportate dai distinti dello stadio, abbiano iniziato una protesta affinché DeLa dica, anch’esso, addio al Napoli.

Tanti i cori conto DeLa, alcuni anche poco eleganti. Nella giornata di ieri, sebbene fosse molto importate per il Napoli e per il capitano Insigne, non si è persa l’occasione di mostrare tutto il risentimento nei confronti di ADL.

Tuttavia si sa che il coltello dalla parte del manico lo stringe sempre chi comanda, infatti improvvisamente i cori contro ADL sono stati coperti da fischi.

Di altri tifosi, qualcuno potrebbe pensare. Invece no!

I fischi provenivano direttamente dagli altoparlanti dello stadio.

Ripeto per chi non ci crede.

In curva B, non appena venivano intonati cori contro De Laurentiis, si sentivano questi fischi provenienti dagli altoparlanti.

Basta andare in giro per twitter e si trovano decine di testimonianze, non mi sto inventando nulla.

Però ho riso parecchio pic.twitter.com/zfbLNQX8nN — Crab 🦀 (@audelss) May 15, 2022

Il Napoli si sarebbe “auto fischiato” con lo scopo di far credere, inutilmente, ai tifosi che qualcuno sugli spalti li stesse contestando. Un atteggiamento, quello del club partenopeo, che avrebbe dato molti spunti a George Orwell per un sequel di 1984.

Perché se è vero che i tifosi non devono trascendere con le offese è vero anche che la libertà di pensiero non deve essere censurata, un concetto forse non molto chiaro al club azzurro.

