Il Napoli ferma la capolista: le pagelle di Napoli-Inter

Non esaltante il match andato in scena al Maradona, specialmente nella prima mezz’ora in cui si registra un solo legno da parte degli ospiti. Il Napoli pressa alto e con convinzione, schermando le linee di passaggio avversarie, e trova un vantaggio decisamente casuale su iniziativa di Insigne. La squadra di Conte risponde senza fortuna al vantaggio azzurro, trovando un altro legno. Nella ripresa gli azzurri abbassano il baricentro e subiscono l’offensiva avversaria.

Eriksen pareggia i conti, prima di una traversa di Politano su una grande azione personale. E’ 1-1 al Maradona, la squadra di Gattuso raggiunge quota 60 punti in campionato (-2 dalla Juve). Le pagelle:

Meret, 5.5: Tempestivo nell’uscita su Barella, statico invece sul cross di Hakimi da cui nasce il pareggio dell’Inter. Pulito nei lanci lunghi (6 riusciti su 7).

Di Lorenzo, 6.5: Ennesima prestazione solida del terzino azzurro, sempre coinvolto nella manovra e nelle rotazioni in fase di spinta. Combatte con tenacia, vincendo la maggior parte dei contrasti.

Manolas, 7: Hakimi difficilmente dimenticherà le sue chiusure, specialmente le due ricevute nel secondo tempo. Oggi abbiamo finalmente visto la migliore versione del greco.

Koulibaly, 7: Ancora dominante il colosso azzurro, che riesce a contenere un cliente non facile utilizzando sia la furbizia sia la forza fisica. Autore di diversi anticipi importanti, soprattutto nella zona centrale del campo.

Mario Rui, 5: Soffre tremendamente il duello in velocità con Hakimi, fortunatamente limitato in tante occasioni dai colleghi di reparto. I suoi cross non contribuiscono (anche oggi) alla causa azzurra.

Fabian Ruiz, 6.5: Un primo tempo sublime dello spagnolo, che domina il campo in tutte le fasi di gioco, specialmente in costruzione. Muove bene palla sia partendo a ridosso dell’area di rigore sia ricevendo al centro del campo. Cala progressivamente durante la ripresa. (90′ Bakayoko, SV: Non si registrano danni in seguito al suo ingresso in campo, è già qualcosa).

Demme, 6.5: Offre tanta quantità, coprendo tutto il campo come sempre, non disdegnando la qualità: è infatti sempre rapido nel servire i compagni dopo aver riconquistato il pallone. Instancabile.

Politano, 7: Contrariamente a Fabian non approccia bene il match nel primo tempo ma si accende nel corso della ripresa: enorme il lavoro difensivo, si rende autore di chiusure fondamentali ed anche giocate di livello in fase offensiva. Fermato solo dalla traversa. (90′ Hysaj, SV: La maglia di Marcelo Burlon sembra nata per vestirlo).

Zielinski, 5: Non brilla offensivamente il Napoli, non brilla il polacco. Ruota spesso posizione con i compagni di reparto, senza mai trovare la giusta giocata. Si limita a girare palla senza eccessive pretese. (88′ Elmas, SV)

Insigne, 6.5: Il metronomo della squadra si rende autore anche oggi di una chiusura difensiva fondamentale, e propizia il goal del momentaneo vantaggio in una partita particolarmente complicata.

Osimhen, 5: Completamente isolato dal resto del gruppo riceve pochissimi palloni giocabili, toccando la sfera 10 volte in 74′. (74′ Mertens, SV: Tocca due palloni. Letteralmente).

