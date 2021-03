Il Napoli espugna San Siro, Milan Napoli 0-1: le pagelle degli azzurri!

Il goal di Politano decide il big match della giornata. Partita fisica e godibile tra Milan e Napoli, squadre che si sono date battaglia fino alla fine. Bene i ragazzi di Gattuso in costruzione, oggi capaci di creare dal basso diverse potenziali occasioni, e parsi meno avvezzi a passare il pallone all’indietro. Al 49′ la sblocca Politano su una grande azione di Hysaj, MVP del match a sorpresa, ed assist dell’onnipresente Zielinski.

Le squadre si innervosiscono nel finale, con Rebic che si fa espellere al 92′. E’ 1-0 per il Napoli, veniamo alle pagelle:

Ospina, 6.5: Finalmente preciso con i piedi (7 palle lunghe su 11) ma non solo: il Patron salva il risultato con un buon riflesso su Rebic, soprattutto devia bene il pallone lateralmente.

Di Lorenzo, 6.5: Salta la prossima partita, sarà strano non vederlo in campo. Per la prima volta in stagione riposa per una settimana, ed i risultati sono evidenti: bene in fase di spinta e più lucido in copertura.

Maksimovic, 7: Partita pulita e mai in sofferenza del serbo, che in questa stagione ha spesso deliziato i tifosi con evidenti tentativi di sabotaggio. Gestisce un cliente non facile e gioca per 75′ da ammonito, con grande calma e sicurezza. Fondamentale il suo intervento al 93′. Rinato.

Koulibaly, 7: Sbroglia tantissime situazioni pericolose (ben 8 le palle spazzate dall’area), mettendo ordine nella retroguardia azzurra. Molto più tranquillo in impostazione.

Hysaj, 7.5: Il terzino albanese oggi è stato irriconoscibile. Propositivo in fase di spinta, da lui nasce l’azione che porterà al goal e non solo; perfetto in copertura. Tanti anticipi intelligenti e duelli fisici vinti. Il terrorista del calcio ha conquistato San Siro.

Ruiz, 6.5: Funziona decisamente bene la sua intesa con Demme: i due centrocampisti del Napoli, anche oggi posizionati in mediana, lavorano bene di fisico e recuperano tantissimi palloni. Meno decisivo in avanti, ma è in costante crescita soprattutto in impostazione.

Demme, 6.5: Meno coinvolto del collega nel giro palla azzurro ma altrettanto prezioso. L’apporto fisico e mentale che Diego porta alla squadra è incalcolabile, occupa sempre tutte le zone del campo, rendendosi talvolta pericoloso con percussioni intelligenti. (80′ Bakayoko: Tocca due palloni (giuro) e riesce comunque a sfiorare il disastro).

Zielinski, 7: Decisamente clamoroso il 2021 del polacco, che si è caricato sulle spalle questa squadra insieme al capitano, trascinandola con qualità e velocità verso l’Europa che conta. Anche oggi imprime il suo nome sul tabellino, ma è forse una novità questa? (75′ Elmas, 6: Fa il suo ingresso in un momento di grande sofferenza per la squadra, schiacciata dal Milan nella sua 3/4, ma lavora bene i pochi palloni a sua disposizione).

Politano, 6.5: In generale non è la sua miglior partita, perde troppi palloni ed il suo contributo in copertura è quasi nullo, ma non trema davanti a Donnarumma e decide un match importantissimo, che potrebbe cambiare la stagione del Napoli. Esce visibilmente stremato, dà sempre il 110%. (80′ Mario Rui, SV: Fortunatamente nulla da registrare)

Mertens, 5: Inizialmente cerca di abbassarsi per giocare il pallone e liberare spazio ai compagni, ma col passare dei minuti dimostra una condizione fisica non buona. In 59′ di gioco effettuerà un totale di 5 passaggi. (59′ Osimhen, 6.5: Entra per ricevere palloni alti e fare a sportellate con i difensori avversari, con lo scopo di alzare il baricentro azzurro. Lavora bene nonostante si ritrovi spesso isolato, vincendo la maggior parte dei duelli. Poco sfruttato in velocità.

Insigne, 7.5: Giocatore di una categoria superiore rispetto agli altri. Anche oggi diversi passaggi illuminanti (3 passaggi chiave), tanti rientri difensivi fondamentali ed un’ottima intesa con Zielinski. In attesa del rientro di Lozano, il Napoli ha ripreso a volare grazie a loro.

Gattuso, 7.