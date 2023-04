Se fino a qualche settimana fa il Napoli rappresentava tatticamente una eccellenza, all’interno della quale i singoli giocatori riuscivano a esprimere compiutamente il loro potenziale, oggi gli azzurri sembrano involuti. Probabilmente la stanchezza ha lasciato un segno indelebile sulla tenuta fisica del gruppo.

Anche ieri sera, dopo una prima mezz’ora devastante sul piano del ritmo, presupposto fondamentale per orientare una efficace azione di pressing alto, la maggiore mobilità del Milan ha preso poi il sopravvento, rendendo prevedibile il calcio macinato dagli uomini di Spalletti. Calata l’intensità in fase di aggressione e riaggressione, il mantenimento del possesso, accompagnato dal supporto delle catene laterali, ha perso progressivamente dinamicità.

Così, si è passati dal generare occasioni potenzialmente pericolose, in grado di iniettare massicce dosi di fiducia nel pubblico del “Maradona”, allo sconforto assoluto, nel momento in cui il Diavolo ha dimostrato di avere le risorse adatte a gestire la prevedibile sfuriata dei padroni di casa all’alba del match.

A spostare gli equilibri, inclinando la deriva della gara a favore dei rossoneri, non solo l’ottima organizzazione difensiva, che ha consentito di non andare comunque in affanno alla squadra di Pioli.

Per mezz’ora padroni assoluti

Insomma, il Napoli è stato incapace di aprire la benché minima crepa nella solidità sottopalla del Milan, pagando a carissimo prezzo le veloci ripartenze degli avversari.

Sicuramente gli azzurri potranno avere dei rimpianti per non essere riusciti a convertire in gol la grossa mole di gioco sviluppata inizialmente. In verità, hanno pure guadagnato un mucchio di calci d’angolo. Dalla mezz’ora in avanti, però, hanno palesato una evidente pochezza nella varietà delle soluzioni offensive, arrivando pochissime volte al tiro. Intestardendosi sul dribbling di Kvaratskhelia e gli inserimenti di Politano o Lozano.

Indubbiamente, il georgiano ha insistito oltremisura nel tentare di creare superiorità numerica, puntando costantemente il dirimpettaio in fascia. Nondimeno, il suo coinvolgimento nel lavoro collettivo ha latitato abbondantemente, alla luce di una evidente idiosincrasia ad associarsi coi compagni, per produrre veramente un problema a Calabria.

Sul lato destro, rispetto all’ex Sassuolo, obbligato ad uscire anzitempo dalla contesa, causa infortunio, Lozano non ha mai avuto uno spunto degno di nota, che determinasse un vantaggio nato dall’abilità nel saltare l’uomo nello stretto.

Uno scenario aggravato dalla marcatura impeccabile di Osimhen: la coppia composta da Kjaer e Tomori, per larghi tratti della partita, ha escluso il centravanti dalla manovra. Tagliandogli i rifornimenti e costringendolo a pochissime ricezioni pulite. Tra l’altro, prevalentemente in appoggio. Contenendone, dunque, i proverbiali attacchi alla profondità.

Non riuscendo più a mantenere una pressione gagliarda, la squadra partenopea, invece di forzare la giocata in verticale, si è ritrovata (chissà quanto volutamente…) a esercitare uno sterile giropalla perimetrale. Situazione certamente infruttuosa; aggravata dai continui raddoppi portati negli ultimi sedici metri dai rossoneri.

Un errore costato carissimo

Soprattutto a sinistra del fronte d’attacco napoletano, data la presenza di Kvaratskhelia, la strategia pensata da Pioli per annullare il georgiano, disinnescandone gli strappi in conduzione, era quello di garantire sostegno a Calabria. Il terzino temporeggia, piuttosto che accettare l’uno contro uno, permettendo a Krunic di arrivare tempestivamente in zona. Con la conseguenza pratica che la principale arma offensiva a disposizione di Spalletti lavorava in inferiorità numerica. Azzannato da dietro, oppure contrastato ogni volta che provava a stringere dentro al campo.

In ogni caso, riavvolgendo idealmente il nastro della partita, fa male constatare come l’inerzia sia sfuggita dalle mani del Napoli per un colossale errore tecnico. Abbinato ad una errata lettura nell’assorbire la transizione negativa dell’intera retroguardia.

Apparentemente innocuo il passaggio indirizzato a Ndombele; eppure sfugge al controllo del centrocampista francese. Troppa sicurezza, incuria o pigrizia, la palla persa banalmente diventa un sanguinoso contropiede. Leao, infatti, è rapidissimo ad avventarsi sulla sfera, convertendo la cavalcata in un succulento assist per Giroud.

L’imprevisto cambia immediatamente la dimensione mistica del racconto. Non soltanto perché segna una svolta netta nella trama. La fotografia che riassume una serata memorabile, trasformata di colpo nella peggiore delle tragedie calcistiche, sta tutta nella corsa arrancante e priva di reattività espressa da Ndomble; nell’atteggiamento remissivo di Di Lorenzo, che “scappando” all’indietro, apre sostanzialmente il campo al portoghese, e nell’imperfetto ripiegamento di Rrahmani.

Ironicamente, è bastato un attimo di amnesia totale per far sì che il Milan trovasse il vantaggio. E con esso, la qualificazione alle Semifinali…

