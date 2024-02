“Il Napoli è vittima delle sue carenze, che vanno dal presidente al management, passando per i giocatori” Il Pensiero di Enrico Fedele

Enrico Fedele, opinionista radiotelevisivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di Radio Marte. L’ex procuratore e dirigente sportivo si espresso cosi, e noi riportiamo la sua analisi in merito:

“Il Napoli sperava nelle gare con Genoa e Cagliari per fare punti e scalare la classifica? Il Napoli è vittima delle sue carenze, che vanno dal presidente al management, passando per i giocatori: è un’annata balorda, nella quale tutti hanno sbagliato ed occorre azzerare tutto per ripartire la prossima stagione”

“C’è bisogno di un bagno di umiltà, perché a Napoli sembravamo degli immortali, gente che aveva inventato il calcio, e mi riferisco anche alla dirigenza. Il Milan non si è ripetuto dopo lo Scudetto, però si è confermato in Champions League. Bisogna mettere un punto fermo e ripartire, cercando di evitare gli errori commessi quest’anno. Io spero che questa stagione sia di rifondazione, perché per poter riassaporare la vittoria, serve anche il profumo della sconfitta“

