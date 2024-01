Il Napoli è un caso eclatante di strategia “alla Icaro”

Visto il rendimento del Napoli attuale, sembra evidente che per invertire il trend negativo e immaginare un girone di ritorno in grado di risollevare le sorti della stagione post titolo, nata sicuramente male e dopo gestita peggio, i Campioni d’Italia abbiano bisogno di almeno un paio di innesti, che ne aumentino il valore della rosa, nonchè la qualità nel gioco.

A ventiquattro ore dal derby, invece, alberga una certa sfiducia nell’ambiente partenopeo. Dall’apertura del mercato di riparazione, infatti, sono circolati un mucchio di nomi che teoricamente avrebbero dovuto rinforzare gli azzurri. Una situazione alquanto paradossale, che de facto contribuisce a far perdere il contatto con la realtà. Considerando che poi nessuno dei giocatori citati finora è effettivamente sbarcato all’ombra del Vesuvio.

Forse sarebbe il caso di accantonare ogni promessa d’acquisto, sbandierata con inutile fierezza, da chi orgogliosamente porge sponde benevoli all’operato della società. Perchè questo plateale teatrino non ha più nessun peso, nel momento in cui non viene avallato successivamente dai fatti. Specialmente alla vigilia di una partita delicata com’è quella contro la Salernitana. Ennesimo crash test di questo deludentissimo campionato.

In attesa magari di una maggiore trasparenza della società, che probabilmente non s’è ancora resa pienamente conto di quanto potrebbe diventare solida ed efficace la squadra con un paio di acquisti mirati. Ovviamente, di spessore superiore a quelli già formalizzati la scorsa estate. I tentativi di chiudere improbabili prestiti oppure garantire preziose alternative a Mazzarri si sono conclusi con un nulla di fatto. E considerando che tra pochi mesi l’allenatore toscano sarà altrove, ci sono grandi possibilità che nessuno possa materialmente accusarlo del fallimento.

In un mondo normale, un presidente dall’indole tradizionale non sarebbe certamente volato in Spagna, lasciando la “sua” creatura in balia degli eventi. Allora, gli Aureliofobici, maliziosamente, hanno interpretato questo viaggio alla stregua della mossa di chi non sa più che fare. Quindi, non potendo alzare la voce, e rivendicare la bontà delle sue scelte, ha bisogno di rifugiarsi in un posto sicuro.

Quasi lo si immagina attualmente De Laurentiis: fiacco, lontano dall’apice del successo raggiunto con uno Scudetto semplicemente trionfale, ormai sul punto di appassire. Il vertice della sua epopea presidenziale. Quasi fuori tempo massimo nel vano tentativo di risollevare il Napoli finito sull’orlo dell’autodistruzione.

Al contrario, proprio questo dovrebbe essere il momento giusto per rispolverare orgogliosamente il decisionismo, che gli aveva permesso di avere la città ai suoi piedi, portatrice di un amore letteralmente travolgente. Tornare dunque ad alzare il volume delle ambizioni (e degli investimenti…), se non si vuole correre seriamente il rischio di derubricare una vittoria storica, giunta dominando la concorrenza in Italia, oltre a suscitare approvazione tra i principali Top Club europei, a evento occasionale. Tipica delle strategie “alla Icaro”: ovvero, spiccare il volo verso il sole. Per ricadere subito a terra.

D’altronde, il meraviglioso biennio spallettiano è stato il frutto dell’incontro di personalità apparentemente assai diverse tra loro. In cui comunque il produttore romano ha fatto molto di testa sua…

