L’identità di gioco è un principio nient’affatto negoziabile per il Napoli attuale. Da qualche settimana a questa parte, infatti, il recupero di infortunati e lungodegenti pare aver regalato a Gennaro Gattuso nuove consapevolezze.

Il primo tempo degli azzurri è stato tatticamente impeccabile. Un approccio al match propositivo, funzionale a disinnescare il piano gara della Roma. L’idea dei giallorossi di palleggiare, costruendo dal basso, s’è scontrata con l’attenzione maniacale dei partenopei nel chiudere gli spazi centralmente.

L’idea veicolata da Ringhio alla squadra, tuttavia, non si limitava a fare densità sotto la linea della palla, orientando eventualmente la costruzione dei capitolini sugli esterni. Con la concreta possibilità di sfruttare a proprio vantaggio la linea laterale come difendente aggiunto, piuttosto che garantire quell’ampiezza che tanto piace a Fonseca.

La pressione in avanti del Napoli ha trasformato un atteggiamento teoricamente difensivo in qualcosa di ben più letale. Dando prova di una rinnovata forza e maturità.

Padroni a casa di Fonseca

Del resto, il Napoli ha dato lezioni di calcio. Almeno nella prima frazione di partita. Una circostanza da non sottovalutare assolutamente. Soprattutto in ottica futura. Con la prospettiva di guardare al quarto posto con occhi differenti rispetto a qualche giornata addietro.

Bisogna riconoscere a Gattuso di averla preparata davvero bene. I giallorossi, giocando con la difesa a tre, e la linea molto alta, non avevano paura ad accettare l’uno-contro-uno, confidando nei braccetti che si aprivano, salendo in fascia.

Nondimeno, l’allenatore partenopeo ha letto sin da subito il meccanismo con il quale i padroni di casa intendevano creare superiorità numerica, e disunire la compattezza napoletana, allungandone e allargandone le distanze tra i reparti.

I meriti di Rino, dunque, sono innegabili. Non è mica da tutti andarsi a giocare uno scontro diretto in trasferta con spirito marcatamente proattivo. Alternando il tentativo di dominare il gioco attraverso il possesso. Unito ad una sagacia in fase di non possesso, tesa a sfruttare vantaggiosamente il calcio prodotto dalla controparte, in virtù di un cattedratico attacco e copertura.

Ovvero, l’uscita sul portatore di palla, e la contemporanea aggressione agli appoggi. Con la conseguenza pratica che spesso e volentieri la Roma ha dovuto letteralmente buttare il pallone.

Una prova di forza da Napoli d’altri tempi

Sostanzialmente, il Napoli ha avuto il coraggio di accettare una situazione potenzialmente sfavorevole, raccogliendo alla fine i frutti di un lavoro tenace. Ma sicuramente non eroico, tantomeno incosciente. Anzi, voluto con determinazione e impegno.

Il bello della serata dell’Olimpico, quindi, sta proprio nella straordinaria abilità palesata dalla squadra in albiceleste di essersi costruita la vittoria producendo calcio. Palleggiando ad altissima intensità. E non soltanto speculando sulle manchevolezze altrui.

L’evoluzione degli azzurri è stata sottile. Eppure evidentissima, anche agli occhi dei più strenui insofferenti alla filosofia proposta da Gattuso. Che, dal canto suo, ha apportato dei piccoli accomodamenti. Necessari affinchè la squadra trovasse equilibrio e continuità.

Non è tanto questione di sistema. I numeri lasciano il tempo che trovano. Ma l’interpretazione delle due fasi in cui si articola la gara, ed i movimenti individuali e collettivi – fatti con e senza il pallone -, che stanno facendo la differenza.

Inutile, oppure controproducente, fare nomi e classifica di rendimento. Perché attualmente il gruppo sembra aver pienamente capito cosa significhi essere squadra. Tutti comprendono come approcciarsi agli avversari, nonché ne decifrano pregi e difetti.

Non a caso, l’interpretazione del secondo tempo è stata veramente intelligente. Con la gestione del tempo modulata attraverso il controllo del ritmo. Un modo per rifiatare in maniera attiva, cioè con il pallone tra i piedi, facendo scorrere il cronometro e avvilire la Roma.

Pure la parte finale dell’incontro va rimarcata, poiché abbassandosi tanto, il Napoli ha deciso scientemente di chiudere gli spazi e proteggere il castello. Sacrificandosi a difesa del doppio vantaggio, con intelligenza e attenzione maniacale.

L’unica, piccolissima, nota dolente: il comportamento di Osimhen. Incapace di comprendere come dovesse muoversi tatticamente per dare una mano ai compagni arroccati in sofferenza. Evidentemente, il nigeriano ne deve mangiare di pane duro per calarsi nella realtà della Serie A. Come centravanti. Trascurando la crescita esponenziale del professionista. A nessuno piace farsi prendere a calci nelle tibie. Ma rischiare l’espulsione come ha fatto lui è infantile…

