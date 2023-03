Pavarese suona la “carica”: “Il Napoli è superiore ai rossoneri in ogni zona del campo”

Gigi Pavarese, ex direttore sportivo del Napoli, è intervenuto A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione de IlSognoNelCuore.com. A seguire le sue principali parole:

“Una bruttissima notizia. È stato un maestro di calcio, e di sport. Un uomo dal cuore grande. Era un amico a cui ero molto legato, un pezzo del mio cuore. Il mio pensiero va alla famiglia. Abbiamo vinto un Mondiale con Camoranesi, ed in passato ci sono stati oriundi di assoluta qualità.

Il problema, dunque, più che degli oriundi, è dell’inefficienza della Federazione nel dare regole certe sullo sviluppo dei giovani italiani, oltre che dei settori giovanili dei vari club. Il 90% dei calciatori dei vivai di molte squadre sono stranieri, di cosa vogliamo parlare? L’unica lega che impone l’impiego di giovani è la Serie D. Fino a qualche anno fa, la Serie C imponeva l’impiego di almeno tre under, mentre si è scesi a due.

Non dimentichiamo l’abolizione della C2, vero trampolino di lancio per i giovani. Elogiamo quanto fatto dalla Juventus con l’U23 in Lega Pro, ma sarebbe un percorso che anche gli altri club dovrebbero seguire. Seppure restii a concedere due milioni alla Lega Pro. Il settore giovanile costituisce il futuro di un club. Tuttavia, siamo sempre concentrati solamente sul campo, e sui risultati estemporanei”.

Pavarese su Napoli-Milan

“La Champions è altra cosa, ci saranno motivazioni completamente differenti. Se si pensa di trovare un Milan nettamente inferiore agli azzurri, come legittimato dal divario in campionato, si commetterebbe un grave errore. Spalletti, per fortuna, non la pensa così. Luciano ha sempre dimostrato grande considerazione di ogni avversario. È questa la vera forza del Napoli.

Prezzi dei biglietti di Champions? Una vicenda che non mi meraviglia. Purtroppo, dovremo abituarci a simili cifre. Immagino dovessimo arrivare in semifinale. Ciò che conta è vedere la partita (ride, n.d.r). Lo stadio è migliorato rispetto agli ultimi anni, e può dirsi più accessibile.

Il Napoli, poi, offre sempre un grande spettacolo. È chiaro che il Milan vorrà rendere giustizia alla sconfitta dell’andata, e poter replicare il successo dei biancocelesti. Sarà difficile, perché gli azzurri hanno la propria forza nella capacità di vivere partita dopo partita. I quarti di finale, difatti, non si faranno distrarre dall’impegno europeo. Il Napoli è superiore ai rossoneri in ogni zona del campo. D’altronde, non potrei essere obiettivo”.

