Domenica sera, a fare da cornice all’umiliante sconfitta del Napoli, c’è stata la contestazione degli ultras, che ha reso ancora più indigeribile l’arrendevolezza palesata dagli azzurri al cospetto del Milan.

Inutile, se non addirittura controproducente, rimarcare quanto sia deleterio lo stucchevole muro contro muro, che produce effetti nefasti esclusivamente sulla squadra. A bocce ferme, facile anche puntare il dito sulla mancanza di personalità dei calciatori, che hanno accettato supinamente di farsi brutalizzare, senza accennare ad alcuna reazione. Pur non volendo garantire nessun alibi a chi s’è letteralmente sciolto come un gelato all’equatore, è innegabile, però, che giocare in uno stadio silente, in cui rimbombano in maniera ossessiva esclusivamente i cori della tifoseria ospite, talvolta pure assai offensivi nei confronti dell’ambiente partenopeo, renda il clima teso e irrespirabile per i giocatori di casa. Insomma, la sgradevole sensazione di essere in trasferta, piuttosto che al “Maradona”, emersa già con la Lazio, s’è puntualmente riproposta contro i rossoneri.

Nuove Leggi, dinamiche diverse

Tuttavia, per comprendere appieno i motivi che hanno innescato il braccio di ferro tra tifo organizzato e società bisognerebbe innanzitutto conoscere le dinamiche che alimentano il magmatico mondo degli ultras. Di per sè, complicatissimo, poichè il loro è un “sistema” ermetico. Che rifugge dalle luci della ribalta pubblica. Come tale, perciò, estremamente chiuso. Pieno di simboli, con un proprio linguaggio ed un codice morale a sè stante. Che non ama raccontarsi, per menefreghismo o paura di essere frainteso; specie da chi non ne condivide affatto la mentalità. Ergo, difficilmente comprensibile all’esterno.

Pericoloso, quindi, generalizzare senza approfondire. Farsi attrarre dalla risposta emotiva alle Curve silenti, che voltano le spalle ai loro beniamini e si svuotano abbondantemente prima del fischio finale. Urge tentare di capire veramente quello che sta succedendo all’ombra del Vesuvio. Del resto, il compito del giornalismo è fare informazione, piuttosto che generare veloci sensazionalismi. Evitando al contempo di scadere nel mero clickbaiting e poco altro.

Innanzitutto, la base di partenza di qualsiasi indagine sui gruppi non può esimersi dal constatare come il panorama normativo, teso a disciplinarne i comportamenti, si sia evoluto negli ultimi anni. Mentre loro sono sostanzialmente rimasti coerenti. Ancorati a idee forse vetuste, se rapportate all’oceano di cambiamenti generati dalla Tessera del Tifoso, nata nel 2009 come mezzo di controllo da parte del Governo per individuare i soggetti pericolosi all’interno degli stadi. Nonchè, al divieto di trasferta, previsto dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive in occasione di gare considerate a elevato rischio per l’ordine pubblico.

Strategie vs sottocultura del tifo

Scelte di natura politica, che sicuramente hanno contribuito ad innalzare progressivamente il livello della tensione. Una costante escalation di malumore, rimasta sopita finora. A rompere poi definitivamente gli equilibri, quest’anno, “caro biglietti” e regolamento d’uso in vigore all’interno dell’impianto di Fuorigrotta.

In questo senso, trascurando almeno per un attimo sulla bontà o meno delle strategie attuate da Aurelio De Laurentiis su come fidelizzare il “suo” pubblico, siano essi appassionati frequentatori abituali oppure semplici occasionali, va detta una cosa molto importante. La gestione del fenomeno da parte degli organi Istituzionali è stata abbastanza superficiale. Pensiamo, per esempio, agli scontri tra romanisti e napoletani sull’Autostrada A1: conseguenza diretta di una decisione dell’Osservatorio, che ha pensato bene di far viaggiare nella medesima direzione due tifoserie rivali. Tra l’altro, ad un orario in cui incontrarsi era sicuro.

Se associati alla inadeguatezza, in termini di programmazione e prevenzione, delle violenze perpetrate in città dagli ultras dell’Eintracht Francoforte, appare evidente la corresponsabilità di Ministero degli Interni e Prefettura di Napoli. Oggi, dunque, la loro assoluta mancanza di dialogo nei confronti dei gruppi organizzati potrebbe anche generare qualche fraintendimento. Lasciando pensare ad un uso strumentale della Legge, come risposta – formale e intransigente – alle istanze di un fenomeno sociale, che trascende l’evento calcistico.

Piaccia o meno, la filosofia degli ultras è frutto di una sottocultura complessa e articolata, che agisce uniformandosi a regole proprie, spesso in opposizione alla cultura egemone. Banalizzarlo alla stregua di una moda passeggera rende poco credibile il giudizio su tutti i loro comportamenti.

Semmai, sarebbe meglio cercare di coglierne le sfumature. Magari quello tenteremo di fare prossimamente…

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

LEGGI ANCHE perchè lo “stadio salotto” uccide il romanticismo

SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati