Il Napoli e la corsa Champions: un calendario che aiuta, ma non troppo

Una parte consistente di addetti ai lavori pronostica il Napoli favorito, nel volatone che determinerà le qualificate alla Champions League. Una considerazione che guarda specialmente al calendario delle squadre coinvolte.

In palio ci sono ancora tre posti. Una lotta più viva che mai, quindi, dando per scontato (o quasi…) quello che spetterà all’Inter, ormai vicinissima alla conquista dello Scudetto.

Le pericolanti faranno la differenza

E’ indubbio che per i partenopei l’accesso alla Coppa dalle Grandi Orecchie passa dalle piccole, o presunte tali. Perché, almeno attualmente, Torino, Cagliari, Spezia, Udinese e Fiorentina, ovvero, i prossimi avversari in ordine cronologico degli azzurri, sono tutti alla spasmodica ricerca dei punti salvezza.

Presumibilmente, dunque, solo all’ultima giornata, contro il Verona, la squadra di Gattuso si ritroverà di fronte un gruppo tutt’altro che impelagato nella lotta per non retrocedere.

Il contesto che caratterizza la parte finale di questa stagione, nella parte bassa della classifica, però, non appare affatto disastroso.

Al netto del Crotone, probabilmente già spacciato, e del Parma, il cui destino sembra abbastanza segnato, il Cagliari sta rimontando sul Benevento. Con il Torino che, nelle recenti uscite, ha suscitato sensazioni opposte a quelle dei sanniti, evidentemente in calo fisico e appannamento mentale rispetto ai ringalluzziti granata. Senza contare poi quelle più avanti. Per ora sufficientemente tranquille.

Partendo da questo semplice presupposto, risulta evidente quanto diverse saranno le partite che dovrà affrontare il Napoli. Innanzitutto, per la consistenza degli avversari. Senza trascurare la pressione che la precaria situazione di classifica genera su chi fisiologicamente è costretto ad inseguire.

Napoli, occhio allo spirito del Toro

Proprio il Torino dà l’impressione di possedere qualcosa in più della concorrenza, non soltanto in termini di solidità mentale.

Finora, infatti, la squadra di Davide Nicola ha saputo reagire pure alle giornate storte, con la forza dei singoli e quella consapevolezza di poter riprendere comunque il risultato attraverso il tradizionale cuore Toro.

Quel sentimento di profonda unità emotiva, che lega il gruppo meglio delle qualità tecnico-tattiche, percepito chiaramente con l’avvento in panchina del sostituto di Marco Giampaolo.

Uno spirito indomito manchevole alle altre pericolanti, che magari non ruba l’occhio per brillantezza nel gioco espresso. Ma fa la differenza, nella corsa alla salvezza.

Insomma, da qui in avanti il Napoli incontrerà sulla sua strada solamente squadre della parte sinistra della classifica. E la chiave di lettura per continuare a coltivare ambizioni prestigiose potrebbe essere quella di leggere efficacemente le partite.

Ovvero, affrontare avversari solidi, che concedono poco, e abbassano il baricentro medio per fare grande densità sotto la linea della palla, producendo il classico calcio qualitativo dal punto di vista del dominio territoriale. Funzionale non tanto ad innalzare la percentuale dei passaggi giocati nella metà campo altrui, quanto determinate nel creare spazi e generare superiorità numerica, tra le linee oppure sulle catene esterne.

