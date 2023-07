“Il Napoli e’ dei napoletani!” Quando si e’ Campioni Del Mondo anche nella vita, stupendo il pensiero di Marco Tardelli…

Marco Tardelli, ex calciatore, Campione del Mondo 1982, è stato protagonista di un’intervista a Libero. Diversi i temi trattati, tra cui anche De Laurentiis e Napoli...

“Cassano ha avuto come avversario più subdolo… se stesso. La Pellegrini ha dovuto vincere la paura dell’acqua e l’ansia. Mancini la timidezza e un orgoglio esagerato. Platini le difficoltà e la pubalgia nel primo anno alla Juve. Lea Pericoli, grande rivoluzionaria nel tennis, ha sconfitto il cancro. Cosa sorprende Tardelli nel calcio di oggi Un’incongruenza: il timore dei calciatori gay di svelare la propria sessualità, è impossibile che nelle 20 squadre di serie A ce ne sia soltanto uno, Jankto. Vige la paura. Il mondo è cambiato: non vedo perché non debba cambiare anche il calcio”.

Sull’affare Inter-Lukaku.

“Non mi ha stupito per nulla. Non commettiamo l’errore di meravigliarci di queste cose. Oggi il calciatore è nelle mani di un agente che fa il bello e il cattivo tempo. Dominano soltanto i soldi. Non scandalizziamoci, così va il mondo nel 2023”.

Il Napoli di De Laurentiis ha cambiato allenatore e tecnico: saprà ripetersi?

“Rivincere è più difficile che vincere. Non ho mai avuto una gran simpatia per Adl, uno che ama stare davanti a tutti e dimentica talvolta che il Napoli è dei napoletani. Ma sinora non ha sbagliato nulla, così come Spalletti che però se ne è andato”.

