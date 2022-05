Il Napoli dopo Fabian Ruiz: la previsione

Un altro azzurro che probabilmente dirà addio al Napoli di DeLa potrebbe essere il centrocampista Fabian Ruiz.

La notizia che sta spopolando negli ultimi giorni riguarda un possibile giocatore sacrificabile da parte del Napoli. Facendo un bilancio degli azzurri in scadenza, il più plausibile potrebbe essere il ventiseienne spagnolo.

Quali sono i club su cui ha fatto colpo Ruiz?

A quanto pare i club che hanno messo gli occhi su Ruiz non sono pochi. Il primo è l’Arsenal Football Club il quale ha inviato i primi messaggi di interesse, il Manchester United, Manchester City e Liverpool sembra stiano aspettando e valutando la situazione, mentre il Newcastle è stato l’unico ad aver parlato già con il Napoli.

Ovviamente in questo quadro non vanno dimenticate il Real Madrid e il Barcellona. Le due spagnole ovviamente sono in prima linea pronte ad inserirsi nel mercato, con le loro proposte, non appena intravedono uno spiraglio da parte degli azzurri.

Intanto, il Napoli ha fissato il cartellino per Ruiz. Ovvimente tenendo conto della sua tecnica, professionalità ed esperienza, l’apporto economico non è irrisorio. Si parla di non meno di 55 milioni di euro.

Giuntoli con quale altro giocatore potrebbe sostituire il numero 8

Cristiano Giuntoli, già in tempi non sospetti, sembrerebbe abbia individuato il sostituto ideale di Fabian Ruiz. Si parla di Antonin Barak.

Il centrocampista classe ’94 di proprietà dell’Hellas Verona sembrerebbe il candidato ideale alla sostituzione della figura di Ruiz.

Il Ceco, dati i sui 190cm, è un centrale offensivo, dotato di forza fisica che aggiunta alla sua tecnica innata lo rende capace di giocare più ruoli: come mezz’ala, come trequartista e seconda punta.

Il suo cartellino per il momento è fissato a 20 milioni, il che, se dovesse rimanere tale, sarebbe un grande colpo di mercato per ADL e Giuntoli.

