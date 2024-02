Il Napoli di Mazzarri ha numeri da horror

-di Gennaro G.

La gestione di Walter Mazzarri a Napoli sta diventando sempre più un disastro, con numeri horror, caos tattico e una preoccupante mancanza di gol. L’ultima sconfitta contro il Milan segna la quinta sconfitta in campionato sotto la guida di Mazzarri, su un totale di 11 partite giocate, di cui ben 7 senza riuscire a

segnare un gol. Complessivamente, è l’ottavo ko nelle 16 partite dalla sua nomina, e i numeri stanno precipitando in modo preoccupante.

Il ruolino di marcia negativo sta abbassando notevolmente la media punti della squadra rispetto al periodo di Garcia, ma diventa ancora più disastroso quando si analizzano i numeri offensivi. La media dei gol è più che dimezzata, e la situazione tocca il fondo con la quinta trasferta di fila senza riuscire a segnare, una situazione che non si verificava dal lontano 1979. La sterilità offensiva è evidente, con il Napoli che ha un rendimento offensivo appena sufficiente, segnando circa 0,5xG in una partita dove avrebbe dovuto cercare i tre punti a tutti i costi, visto il successo delle rivali per la zona Champions.

Mazzarri, nonostante abbia a disposizione la rosa al completo, eccetto Osimhen, sembra non imparare dagli errori passati e si rifugia nuovamente nel modulo difensivo 3-5-1-1, nonostante la presenza di ben cinque giocatori offensivi in panchina. La decisione di escludere Politano per inserire Ostigard a

comporre la difesa a tre sembra un controsenso in una partita che richiedeva un approccio più offensivo, specialmente considerando le assenze difensive del Milan.

L’inizio positivo, con una conclusione ravvicinata di Simeone, viene rapidamente offuscato da un possesso sterile e da una difesa che si muove male, permettendo al Milan di segnare con una giocata classica su Theo sull’out mancino. Il Napoli è costretto ad alzare il baricentro, ma manca degli uomini per creare azioni significative, risultando in un primo tempo deludente.

L’utilizzo limitato dei nuovi innesti acquisiti durante il mercato di gennaio è sintomatico di una squadra e di uno staff tecnico che sembrano smarriti e privi di una chiara visione tattica. La confusione sia sul campo che in panchina è evidente, e sembra che la società stia procedendo quest’anno per inerzia, senza un programma preciso. Questa situazione delude i tifosi, che avevano previsto un cammino più ambizioso dopo lo scudetto. La gestione Mazzarri e il suo ritorno al Napoli, anche se romantica, è un disastro che richiede una riflessione profonda e azioni decisive per invertire la rotta.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati