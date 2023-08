“Il Napoli di Garcia? Spero non diventi un piatto di vongole…fujute!” Espressione colorita di Peppe Iannicelli

Peppe Iannicelli ha espresso alcune considerazioni ai microfoni di Radio Marte. Ecco di seguito le sue dichiarazioni:

“Mancano dieci giorni all’inizio del campionato ed il Napoli è ancora un cantiere aperto? Nel calcio moderno è così, dobbiamo abituarci al fatto che tutti abbiano rimpiazzi da realizzare. Nessuno, tra le big di Serie A, è a posto già in questo periodo. Le trattative sull’asse Europa-Arabia, poi, sta cambiando il calcio e potrebbero riservare delle sorprese che noi, in questo momento, non possiamo neanche immaginare”.

Iannicelli ha aggiunto: “Il mercato arabo va avanti anche a settembre inoltrato e questo diventerà un elemento di distrazione ulteriore e di altri, possibili ‘infortuni di mercato’, come li chiama Garcia”.

“Si vede già la mano di Rudi Garcia, in questo Napoli? Non direi. Il Napoli di Garcia ancora non lo vedo, al massimo lo intravedo, molto sfocatamente, e non mi sembra pronto. I tanti infortuni preoccupano? I carichi di lavoro possono aver contribuito a determinare questa situazione di continui infortuni muscolo-tendinei”.

“Spero che il suo Napoli non diventi uno spaghetto con le vongole ‘fujute’: pensando a tutto il resto, il condimento può scappare in Arabia, dove qualcuno potrebbe mangiarsi le nostre vongole”.

