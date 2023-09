“Il Napoli deve trovare la soluzione migliore per far giocare i suoi migliori giocatori e vincere le partite” Umberto Chiariello sicuro sulla rinascita azzurra!

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale soffermandosi sulla sfida col Genoa.

“La partita di Genova abbiamo detto già mille volte che si somiglia in modo sinistro o forse meraviglioso, dipende da come andrà, alla partita di Genova dell’anno scorso. È facile fare un breve recap della situazione. L’anno scorso il Napoli si presentò alla ripresa delle attività, a gennaio dopo il Mondiale in Qatar, con 8 punti su tutti.

Tuttavia, il Napoli ebbe grandi difficoltà alla terza e alla quarta giornata. Le due partite crocevia sono stati Napoli-Spezia e Napoli-Genoa. Alla ripresa c’è stata Inter-Napoli con il grande Beppe Bergomi che disse di vedere una sola squadra in difficoltà ed era il Napoli. Bene il Napoli, 11 vittorie consecutive. Partendo da Genova. Partendo da Genova. 2-0 senza giocare un gran calcio in quel giorno, ma sicuro con personalità da grande squadra

Ma la quarta giornata di campionato, il Napoli aveva fatto due vittorie, due pareggi. Se il Napoli vince a Genova fa tre vittorie e una sconfitta, cioè fa un punto perfino in più di Spalletti dell’anno scorso.

Ora il Napoli riparte da Genova, dove la situazione è complicata. Se il Napoli non convince, o addirittura perde, si entra in crisi. Il Napoli deve operare almeno tre scelte: il centrale di difesa, il sostituto di Politano e la situazione Raspadori che non può giocare come falso nueve. Il falso nueve è un centravanti che si abbassa per giocare tra le linee, non un giocatore piccolo e agile. Raspadori è un centravanti e per farlo giocare c’è da cambiare modulo: da 4-3-3 a 4-2-3-1. In questo modo, il Napoli avrebbe un attacco più pericoloso

. Il Napoli deve trovare la soluzione migliore per far giocare i suoi migliori giocatori e vincere le partite importanti. Dobbiamo rimettere, come dice Garcia, la chiesa al centro del villaggio, ognuno al posto giusto. Bisogna operare cambi coraggiosi e logici per dimostrare che il Napoli è forte, ha continuità e uomini importanti, ma anche per dare nuova linfa vitale per ripartire dopo uno scoppio brutto, toccante del secondo tempo con la Lazio”.

