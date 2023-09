“Il Napoli deve rinnovare Osimhen. Il mercato è ormai fuori controllo. Su Raspadori…” Cosi l’ex DG Pierpaolo Marino

Pierpaolo Marino è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il noto direttore sportivo ha detto la sua sui possibili rinnovi di Osimhen e Kvara e sulla neo avventura di Spalletti in Nazionale.

Di seguito ecco le dichiarazioni di Marino: “Il Napoli deve rinnovare il contratto di Osimhen. Il suo valore è cosa nota e non puoi correre il rischio di perderlo a zero. Su Kvara invece hai margine di movimento: non ho capito però il comunicato del club azzurro. Una reazione di pancia che un club scudettato non può permettersi. Raspadori? In Nazionale sarà perno del gioco di Spalletti. Luciano è felicissimo. Il suo desiderio di guidare la Nazionale era palese e chiaro a tutti. Non possiamo che non aspettarci grandi cose. Il mercato è ormai fuori controllo, ma posso solo complimentarmi col Napoli per aver trattenuto i suoi big. Natan? Non è certo Kim ma non possiamo dare un giudizio affrettato senza nemmeno vederlo in campo. Di per certo posso dire una cosa, il Napoli ci ha perso dal passaggio Spalletti-Garcia. Ad Udine spesso incontro tifosi azzurri: chi ama non dimentica, tutti mi mostrano affetto”.

