Il Napoli del futuro pensa a Januzaj per il dopo Insigne

Il Napoli pensa a Adnan Januzaj per il dopo Insigne. Scontata ormai la partenza di Lorenzo, la società si guarda attorno, e mette nel mirino il belga di origini kosovare. Il 27enne sarebbe una soluzione gradita poichè andrà in scadenza di contratto il prossimo giugno. Quindi arruolabile a parametro zero. Così da rientrare nell’alveo dei paletti economici fissati dal presidente Aurelio De Laurentiis.

In effetti, Januzaj finora ha rispedito al mittente qualsiasi proposta di rinnovo della Real Sociedad, che lo aveva acquistato per poco più di otto milioni di euro dal Manchester United nell’estate del 2017.

Ovviamente, al di là delle considerazioni finanziarie, il management degli azzurri avrebbe optato per Januzaj con la chiara intenzione di sostituire il suo Capitano con un esterno dalle caratteristiche completamente diverse, per fisicità e duttilità tecnico-tattica.

Tra il 24 in maglia azzurra e l’ex enfant prodige ai tempi dei Red Devils ballano non meno di una ventina di centimetri come differenza in altezza.

Inoltre l’esterno mancino, attualmente in forza alla squadra basca, si destreggia comodamente a destra, nella classica posizione a “piede invertito”, che gli consente di accentrarsi per andare al tiro o dialogare nello stretto con i compagni d’attacco. Oppure lavorando con l’arto dominante, sul binario di sinistra, garantendo ampiezza alla manovra e cross dal fondo.

