È facile ora compiacersi di questo Napoli vincente, primo in classifica e autentica macchina da gol. Ma come ha detto Spalletti in conferenza stampa, per arrivare lontano bisogna fare le cose bene giorno dopo giorno, dall’arrivo all’allenamento puntuale al lasciare ordinato per il giorno dopo.

Ha iniziato a guardare sicuramente lontano De Laurentiis quest’estate, quando ha portato a Castel Volturno Micheli (capo area scouting), per metterlo al fianco di Giuntoli. I due da Dimaro in poi non hanno mai perso un allenamento della squadra, studiando dove si poteva intervenire per migliorare il gruppo.

Qui non siamo a Parigi, né abbiamo i soldi dello sceicco. E trovare anche un solo giocatore a costo zero è un’impresa.

L’avevamo detto in tempi non sospetti, servirà un mercato delle idee e i due l’illuminazione l’hanno avuta, andando a pescare dall’Inghilterra il giovane Anguissa, sconosciuto anche a Spalletti.

Allora oggi il plauso va al nostro diesse ,troppo spesso dimenticato, mai in copertina. Eppure, se oggi abbiamo una rosa di questo livello il merito è del suo lavoro, sempre a fari spenti e raramente errato.

Un plauso anche a Micheli, che capisce il bisogno di fisicità in mezzo al campo e va a cercarla nel campionato dove è meglio rappresentata. Lo ha ribadito Spalletti: in Premier tutti giocano cosi, ti vengono addosso e fanno del contrasto a tutto campo il loro mantra; e dopo aver visto Anguissa sono andati a chiedere ai suoi conoscenti migliori, ulteriori informazioni.

Occhio al Cagliari dell’ex Mazzarri

Questo significa non lasciare nulla al caso e guardare lontano. Costruendo il futuro giorno per giorno minuziosamente.

Significa mettere le persone giuste al posto giusto. E questo è merito della società, per aver costruito uno staff intorno all’allenatore, di uomini forti, quelli che creano destini forti.

Nel frattempo, stasera torna al Maradona l’ex Mazzarri, uno che a Napoli ha lasciato un ottimo ricordo e ci auguriamo lasci anche i tre punti. Il suo Cagliari non è così brutto come lo si dipinge, all’Olimpico ha sfiorato la vittoria con un’ottima prestazione. Di tutt’altro spessore la gara contro l’Empoli, ma il tecnico livornese ha tenuto a precisare nella conferenza pregara che è mancata la gamba, poiché il Cagliari non è abituato al doppio impegno settimanale.

Ben 7 indisponibili tra i sardi, tra cui l’altro ex Rog. Tra i pali l’ottimo Cragno. Difesa a quattro con Godin e Carboni al centro. Centrocampo a quattro, tra cui quel Nandez sul quale Giuntoli aveva fatto più di un pensiero. Ma da Cagliari hanno giudicato offensiva l’offerta azzurra, o più probabilmente la richiesta è stata giudicata eccessiva. In attacco i sardi danno il meglio di sé, con Joao Pedro e Keyta. Tanta qualità, più l’ennesimo ex Pavoletti pronto a farsi sentire.

Un occhi ai sardi, pensando pure alla Coppa

Qualche rotazione in casa partenopea, è prevedibile. Ma Spalletti precisa che è presto per un turn over massiccio, considerando che giovedì ci sarà anche l’impegno in Europa League.

Nella lista dei convocati dovremmo rivedere Mertens e Demme, ormai pronti da tempo. Per Ghoulam e Lobotka, invece, ci vorrà ancora qualche giorno, ma anche loro sono in procinto di rientrare.

Ci vorrà la massima concentrazione e determinazione questa sera a Fuorigrotta. Perché queste sono le classiche partite trappola in cui il Napoli spesso è inciampato nella scorsa stagione, e soprattutto per regalare un’altra notte magica ad un pubblico pronto a riempire lo stadio.

