Il Napoli dà il bentornato a “Ciruzzo” Mertens

Pollice in bocca e mimo della pancia, cosi Mertens esulta al suo rigore contro il Legia Varsavia, dedicando il primo gol della stagione al futuro baby Ciro.

Una partita meravigliosa ieri allo stadio Pilsudski di Varsavia dove la tifoseria del Napoli ha esultato per ben 4 volte in novanta minuti, conquistando il primo posto in classifica nel girone C dell’Europa League.

Al termine della partita, ai microfoni di Sky Sport, Mertens non ha potuto contenere la sua felicità dichiarando: “Era un po’ di tempo che mancavo. Mi faceva male la spalla da 5 anni e mi sono operato. Ora sto bene. Ho sempre lavorato in allenamento, aspettando il mio momento. Con i 5 cambi si può’ fare tanto. Siamo contenti per la vittoria. Con i cambi dalla panchina possiamo diventare fortissimi…”.

Aggiungendo un commento ai nuovi arrivati in casa Napoli: “I giocatori arrivati hanno aumentato la qualità del gruppo. Anguissa non lo conoscevo bene e sta dando un notevole contributo. Osimhen sta facendo benissimo come tutta la squadra…”.

Insomma, nell’attesa di Napoli-Verona domenica pomeriggio, con la felicità nel cuore, i tifosi napoletani fanno il loro più sincero augurio di bentornato al folletto belga.

Francesca Corizza

