Il Napoli continua a farsi del male, tra distrazioni ed errori concettuali

Il Napoli, la concentrazione e gli errori di concetto: parole che nella stessa frase, almeno in questa stagione nerissima per i colori azzurri, sembrano davvero coesistere a malapena. Ovviamente, suscitando sentimenti fortemente contrastanti in tifosi e addetti ai lavori.

I giocatori partenopei dovrebbero imparare innanzitutto a non mortificare sé stessi. E magari, ma soltanto dopo, pure l’ambiente di lavoro nel quale esprimono tutto il loro “sapere” calcistico.

Perché è innegabile che stiano sminuendo il proprio status di players d’alto livello. Macchiandolo con prestazioni talmente zeppe di errori grossolani, da derubricare chi li commette a qualcosa di molto vicino ad un dilettante allo sbaraglio.

Degno di partecipare al mitico show “La Corrida di Corrado” e poco altro.

Basta scuse, occorre reagire

Giustificare l’ennesima prova incolore con il fatto che si giochi ogni tre giorni, si sta trasformando in una esenzione di responsabilità sin troppo semplice per questo gruppo.

Indubbiamente, a causa di un calendario ingolfato, diventa praticamente impossibile recuperare il dispendio energetico e nervoso. Allenarsi risulta pressochè impossibile, dovendo scandire il microciclo settimanale con gara ufficiale, scarico e rifinitura, in vista del successivo impegno agonistico ravvicinatissimo.

Tuttavia, anche le altre squadre avrebbero il medesimo problema. Eppure, non consentono di farsi letteralmente brutalizzare dall’avversario di turno, senza opporre la benchè minima resistenza.

A questo punto, non si tratta nemmeno di onorare la maglia. Ma, egoisticamente, solo evitare ulteriori mortificazioni.

Perché, pur essendo falcidiato da infortuni vari e lungodegenti assortiti, ieri sera il Napoli ha offerto veramente una evidente manifestazione di inferiorità tecnico-tattica.

Al cospetto di un Granada decentemente organizzato. Ma tutt’altro che trascendentale.

Omissioni di concetto, inspiegabili a questi livelli

Con una onestà intellettuale assai vicina alla brutalità, e senza tanti giri di parole, bisogna riconoscere quanto sia bastato poco alla squadra di Gennaro Gattuso per incamerare l’ennesima figura deludente.

Effettivamente, c’è modo e modo di approcciarsi alle partite.

Nondimeno, i partenopei ripetono con disarmante puntualità gli stessi grossolani strafalcioni. Un mix di superficialità nelle letture, e puerili disattenzioni nell’interpretazione del piano gara preparato da Ringhio. Puntualmente disatteso.

Il gol di Yangel Herrera, che ha incanalato il match sui binari maggiormente favorevoli alla squadra di Diego Martínez, capace di esaltarsi nel produrre calcio in transizione veloce, mette a nudo le difficoltà sul piano concettuale di un gruppo con grossi limiti.

L’1-0 del venezuelano è da teatrino degli orrori. Ingiustificabili per giocatori di questo spessore, che dovrebbero prestare la massima attenzione ai princìpi della difesa posizionale, in fase di non possesso.

Dal fermo immagine appare oltremodo evidente il cattivo piazzamento della linea difensiva sul cross che genera il colpo di testa del centrocampista venezuelano.

Un imperdonabile errore concettuale nella scalata di reparto. Aggravato da un atteggiamento passivo. Tralasciando, almeno in questa sede, la pessima postura: tutti con lo sguardo rivolto verso la zona in cui staziona la palla.

Di Lorenzo è preso in mezzo a due avversari. Il terzino stringe verso il centro, facendosi attirare dal pallone, piuttosto che preoccuparsi dell’uomo che lo attacca alle spalle (il numero 21, appunto Herrera).

A sua volta, Rrahmani impegnato a duellare con Vallejo (il 20) avrebbe dovuto scivolare all’indietro, occupandosi della marcatura diretta di Molina (il 23). Lasciando a Maksimovic di “accoppiarsi” con uno dei saltatori andalusi, invece di rimanere impalato in mezzo all’aria come una bella statuina.

Uno dei peggiori Napoli della stagione

L’emblema della pochezza qualitativa e quantitativa palesata dal Napoli al Nuevo Estadio de Los Cármenes resterà quella di Lobotka. Vanamente proteso a intercettare la ripartenza da cui scaturisce il raddoppio dei padroni di casa, staccato dall’allungo del direttore di gara.

Un’immagine di speranze deluse e decenza perduta, che ieri è apparsa ancora più evidente. Poiché ormai sembra essere la consuetudine, per questa squadra.

Giunta al momento cruciale della stagione senza gioco, nè mentalità. Una circostanza che dovrebbe fra riflettere la società circa l’opportunità di chiedere conto di determinate figure ingloriose all’allenatore, ai giocatori ed al direttore sportivo…

