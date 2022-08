Il Napoli, con Navas e la suggestione…

Il Napoli di Luciano Spalletti, dopo aver conquistato sei punti nelle prime due giornate del campionato di Serie A 2022-2023 battendo Hellas Verona al Bentegodi (in rete Kvaratskhelia, Osimhen, Zielinski, Lobotka e Politano) e Monza al Maradona (due gol di Kvaratskhelia, poi Osimhen e Kim) lavora intensamente per la gara in programma domenica contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano: fischio di inizio alle ore 20,45.

Il mister degli azzurri potrebbe dare ancora fiducia alla stessa formazione, tuttavia dopo l’amichevole contro la Juve Stabia, potrebbero trovare spazio (dall’inizio o a partita in corso) i vari Ndombele, Raspadori e Simeone. Intanto si continua a parlare del possibile arrivo di Navas dal PSG e di Cristiano Ronaldo dal Manchester United, anche se il portoghese resta una suggestione.

Meret contro Verona e Monza si è ben destreggiato, tuttavia dovesse arrivare Navas, tra i pali potrebbero esserci nuove gerarchie: Alex farebbe da secondo e Sirigu il terzo.

Ecco come potrebbe essere il “nuovo” Napoli di Spalletti alla luce delle ultime voci: Navas-Meret-Sirigu, a destra Di Lorenzo-Zanoli, al centro Rrahmani-Ostigard, Kim-Juan Jesus, a sinistra Mario Rui-Olivera.

In mediana Lobotka-Demme (o Gaetano), Anguissa-Ndombele. Sulla trequarti Zielinski-Raspadori, a destra Lozano-Politano, al centro dell’attacco Ronaldo-Simeone, a sinistra Kvaratskhelia-Elmas, oppure l’algerino Adam Ounas. Zerbin confermato almeno fino a gennaio.

E’ solo un gioco, ma molti tifosi non vedono l’ora che il mercato chiuda i battenti (primo settembre).

.RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati