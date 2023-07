Il Napoli con la Maglia Tricolore, Mentre De Laurentiis attacca il suo vecchio direttore: “Giuntoli juventino? L’avessi saputo me ne sarei liberato prima”

Il Napoli sta presenta le nuove divise da gioco firmate EA7. La tanto attesa maglia con il tricolore sta per arrivare e De Laurentiis ha presentato il tutto rilasciando anche alcune interessanti dichiarazioni. Una su tutte, quella su Giuntoli e sulla sua presunta fede calcistica.

“Giuntoli juventino? L’avessi saputo prima me ne sarei liberato prima”.

Premettendo che puo’ dare fastidio, e non c’e’ dubbi che tempi e modi sono stati fuori luogo, io non credo che un Presidente come Adl non sapesse, anche perche’ sarebbe preoccupante, non certo per la Juventinita’, ma per l’ ambiente stesso, visto che chiunque ha avuto a che fare con il sig.Giuntoli, che ‘ e’ stato a Napoli per 8 lunghi anni, vincendo anche lo scudetto, venuto dal nulla, non sapere ogni dove…allora non e’ un mio dipendente si potrebbe affermare?...Non dimentichiamo che Giuntoli ha detto le sue prime parole, poiche decide la società‘ a Napoli, dopo circa un anno!…E da due anni, si sapeva, volesse andar via!…Da Gennaio Adl sapeva che non sarebbe rimasto! E pensare che era un amico della famiglia De Laurentiis…detto dal presidente!

La cronaca, come e giusto che sia, non tifa per nessuno! Racconta i fatti di due campane e non di una sola!

