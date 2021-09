Il Napoli comincia a prenderci gusto: asfaltata anche la Sampdoria

Per il Napoli, al di là del risultato rotondo, il valore da attribuire alla vittoria contro la Sampdoria è piuttosto incoraggiante, perché rappresenta una palese dimostrazione di forza data alla concorrenza.

I tre punti assumono un significato inestimabile per la squadra di Luciano Spalletti, che va ricercato non solo nella capacità dei partenopei di creare gioco ed occasioni da rete con una certa continuità.

Quello che balza all’occhio è l’atteggiamento degli azzurri: intensi, mai rinunciatari. Eppure, tutt’altro che speculativi.

Sia ben inteso, nulla di particolarmente innovativo rispetto a quanto fatto vedere finora dalla capolista.

Semplicemente il calcio pensato dal tecnico di Certaldo, aderente alle caratteristiche dei giocatori a sua disposizione, ruotati (quasi…) scientificamente a seconda dell’avversario di turno.

In effetti, appare evidente come questa parte iniziale del campionato sia stata caratterizzata dall’abilità dell’allenatore di variare lo spartito tattico. Sfruttando al contempo tutto l’organico.

Dal canto loro, i calciatori scelti dal primo minuto o subentrati in corso d’opera, hanno risposto sempre presente alla chiamata di Spalletti.

Questione di gioco e mentalità

Forse proprio per questo motivo è così esaltante l’avvio stagionale del Napoli. Che nell’approcciarsi all’evento agonistico ha delle innegabili certezze cui aggrapparsi.

Specialmente nei rari momenti di difficoltà, gli azzurri non si limitano al classico atteggiamento passivo. Che si traduce generalmente nella difesa bassa e posizionale. Nonchè, nella voglia di predisporsi al sacrifico, subendo l’altrui possesso.

Spalletti ha inculcato una determinata mentalità nel gruppo. Per cui adesso la squadra non rinuncia mai ai suoi principi, tantomeno alla sua identità.

Senza, tuttavia, cancellare il sostrato tattico che già apparteneva al Napoli. Ovvero, quanto di buono c’è stato prima che l’allenatore toscano si accomodasse sulla panchina partenopea. Il tentativo di dominare la partita attraverso il giropalla.

E da qui, a cascata, una serie di concetti da esplorare. Innanzitutto, provando a spostare gli equilibri in virtù di un calcio più diretto e verticale.

Certamente, non una novità, dal punto di vista narrativo, con Victor Osimhen a spadroneggiare là davanti.

Segna sempre il nigeriano

A prescindere dai gol, per comprendere appieno la centralità del nigeriano nel progetto di Spalletti, bisogna sottolineare il lavoro del collettivo.

Lo spirito di adattamento dei fini palleggiatori a centrocampo, efficaci nel consolidare la fase di rifinitura, armando il centravanti come piace maggiormente a lui. Oppure del gioco in coppia tra esterni e terzini, che moltiplicano gli spazi, favorendo i tagli o le sovrapposizioni fino al fondo.

Ecco, in un contesto “antico”, poiché il Napoli è rimasto sostanzialmente invariato dopo il mercato estivo, tranne l’inserimento di Anguissa, ma determinato a produrre calcio pure in maniera del tutto nuova, Osimhen è la fotografia di una squadra che, al momento, sbatte in faccia alla altre pretendenti la sicurezza e la tranquillità che appartiene alle potenziali “grandi” della Serie A.

