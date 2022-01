Napoli Club Ferrara: novità nel direttivo

S’è tenuta questa mattina, presso la sede amministrativa del Bar Jolly (in via Palestro), l’assemblea dei soci del Napoli Club Ferrara in cui è stato approvato il rendiconto economico finanziario 2021 e con i voti espressi hanno modificato gli organi collegiali. Nel direttivo ai confermati Vincenzo Russo (presidente) e Emiliano Gnudi (tesoriere) si affiancano Pasquale Pasini (promosso vice presidente dopo aver svolto il ruolo di direttore sportivo), Lello Farina (nuovo segretario dopo l’esperienza da sindaco revisore) e Valeria Mosella (al debutto da direttore sportivo).

Novità anche nel collegio dei revisori in cui il presidente Fabrizio Franzini sarà, ora, supportato da Vincenzo Di Franco e Federico Petricciolla. “L’assemblea dei soci è sempre un momento importante – afferma il presidente Russo – E’ stata l’occasione per analizzare, approfondire quanto fatto finora che è stato tanto nonostante le difficoltà legate all’emergenza sanitaria. Abbiamo ringraziato i soci usciti dal direttivo per l’impegno profuso nei mesi scorsi e dato il benvenuto ai nuovi che, sin dai primi momenti, stanno vivendo questi incarichi con passione, entusiasmo, vogliosi di dare nuovo impulso all’intero gruppo in cui tutti possono, comunque, avanzare proposte, idee per future iniziative sociali e/o solidali”. Le proposte sul tavolo sono già diverse.

Nel vertice odierno è stata subito approvata una nuova promozione: quanti si iscriveranno entro il 30 giugno prossimo verseranno, per la stagione 2021/22, una quota dimezzata (quindi solo 10 euro per gli adulti, 5 per le donne ed i bambini) e versando altri 5 euro (e non 10) potranno ricevere uno dei tanti gadget azzurri disponibili. Gli interessati possono contattare il Napoli Club Ferrara al 392 791 1130, recarsi presso il Bar Jolly oppure tramite la pagina facebook ufficiale.

Direttore di Persemprenapoli.it Giornalista, telecronista e radiocronista sportivo, conduttore e autore di programmi radio e tv

