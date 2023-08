Il Napoli chiude il ritiro con una vittoria, Rudi Garcia la racconta cosi: “Osimhen lo voglio felice! Zielo e’ sotto contratto con noi…Hanno giocato tutti bene”

Il Napoli ha chiuso il ritiro di Castel di Sangro con la vittoria per 2-0 contro l’Apollon Limassol. Rudi Garcia ha parlato ai microfoni di SKY Sport.

“Osimhen lo voglio felice. La società e il calciatore hanno fatto un buon lavoro. È un trascinatore, gli chiediamo i gol, quando sarà ufficiale la cosa si potrà dedicare solo al campo e questo mi piace di più”. Un cenno anche su Zielinski, lusingato dalle sirene arabe ma in campo dal primo minuto nell’amichevole contro l’Apollon: “Zielinski è sotto contratto come tutti gli altri. Hanno giocato tutti stasera, speriamo siano pronti per Frosinone”.

Il tecnico ha aggiunto: “Il ritmo è stato troppo basso nel primo tempo – le parole del francese sull’amichevole – C’è stata mancanza di movimenti ma nel secondo abbiamo alzato intensità e qualità. Potevamo fare più di due gol. I nuovi entrati hanno dimostrato di essere all’altezza. 14 giorni di ritiro sono tanti ma abbiamo fatto un bel lavoro. Ora quando riprenderemo faremo una buona preparazione perché col Frosinone sarà difficile e dovremo essere pronti”.

Un parere su Jens Cajuste: “Può giocare in tutti i tre ruoli del centrocampo, da playmaker e mezz’ala. Ha grande tecnica, ci dà fisicità, è alto, in grado di recuperare palloni. Si troverà bene con una squadra come la nostra che gioca a pallone. Contento del suo arrivo, è ancora giovane. Può ancora migliorare sul piano fisico, è un bell’acquisto”.

Sugli esperimenti provati in ritiro: “Ho fatto sperimentazioni, Zerbin mezz’ala mi è piaciuto. I giocatori rispondono bene quando io chiedo. A me piace che restano lucidi anche con la stanchezza. E poi è sempre importante vincere, anche se l’Apollon non è di livello altissimo”

