Il Napoli chiede ai tifosi la scelta del nuovo campo d’allenamento!

Il Napoli e i fan token mettono per un attimo da parte la musica dopo due iniziative consecutive sui brani da riprodurre al Diego Armando Maradona e si lanciano sul campo d’allenamento del club azzurro, protagonista del sondaggio lanciato dalla società sulla piattaforma di gettoni digitali. È infatti attiva in questi giorni la votazione per decidere quale nome dare all’impianto in cui i lavorano quotidianamente i giocatori di Luciano Spalletti al di là dell’attuale stop per il Mondiale in Qatar. Quest’idea ha alcuni precedenti ingombranti – dalla Roma che l’ha intitolato ad Amedeo Amadei all’omaggio a Cesare Maldini con il nome della tribuna di Milanello – ed è sempre stata accolta con entusiasmo dai tifosi della squadra di turno.

In questo caso tocca appunto al mondo partenopeo, che da alcuni giorni sta facendo sentire la propria voce tramite i fan token. Sono quattro le opzioni a disposizione della community: Azzurro, Passione, Partenope e Vesuvio. Si tratta di termini che richiamano direttamente la storia e la cultura del capoluogo campano e sta solamente agli appassionati dal cuore azzurro dare il proprio vincolante parere al club. Poi si chiuderà così un cerchio che parte appunto dagli allenamenti, passa dal riscaldamento pre-partita (con le playlist votate dai tifosi) e arriva fino ai tanti gol che la squadra di Spalletti è in grado di produrre di match in match. Quelli che, in casa, fanno risuonare le note della canzone anche in questo caso scelta dai possessori di fan token.

Azzurro, Vesuvio, Partenope o Passione: scegli il nome del campo d'allenamento dell'@sscnapoli 💙



Vota: https://t.co/2lPK0xNj3U pic.twitter.com/EtGseaIk0J — Socios Italia (@SociosItalia) November 23, 2022

