L’ultima partita di Serie A 2022/23 del Napoli rappresenta il classico passaggio del testimone. Un doveroso tributo nei confronti di chi ha scritto una pagina importante della storia partenopea.

Sembra passata una vita da quando Luciano Spalletti annunciava la volontà di lasciare la panchina azzurra e prendersi, probabilmente, un anno sabbatico. Qualcun altro, ovviamente, erediterà il suo posto. Ma nel momento in cui il “quarto uomo” alza la lavagnetta luminosa, segnalando il recupero, un po’ tutti nell’impianto di Fuorigrotta hanno preso pienamente consapevolezza che il matrimonio tra l’Uomo di Certaldo ed Aurelio De Laurentiis stava davvero volgendo al termine.

Talvolta, il Presidente – unico titolare del potere decisionale sull’indirizzo politico ed economico del club – dimentica che oltre ai contratti, vale la capacità di attrazione, l’abilità nel persuadere la controparte. Al contempo, Spalletti abbiamo imparato a conoscerlo, in questo biennio. E’ un aziendalista, ma comunque non ama scendere a compromessi con nessuno. Preferibile, dunque, lasciarsi, dopo aver condotto allo Scudetto questo gruppo meraviglioso. Piuttosto che accettare il rinnovo unilaterale del suo vincolo. E magari poi innescare una diatriba verbale con parte dell’ambiente, la stagione successiva.

Del resto, il calcio, almeno a queste latitudini, conserva una grandissima componente teatrale ed emotiva. E poche cose avrebbero potuto restituire la sgradevole sensazione che un ciclo stava irrimediabilmente per finire, come il momento in cui il “Maradona” dedica un’ovazione al tecnico toscano. Che saluta le tribune, nascondendo a stento l’emozione.

Ritmi bassi e Samp difensiva

Tornando alla gara contro la Sampdoria, essendo a fine campionato, il Napoli ha speso le poche energie rimaste per architettare soluzioni offensive che andassero ben al di là della creatività del solo Kvaratskhelia. Nondimeno, la circolazione di palla sistematica ha funzionato con alti e bassi. D’altronde, Stankovic ha schierato la squadra con un baricentro decisamente basso, dimostrando di essere a suo agio nella sofferenza.

Quindi, mancando d’intensità, il controllo sulla trequarti esercitato dai padroni di casa non sempre è riuscito a creare gli spazi adatti a perforare la difesa blucerchiata. In questa fase del match sono mancate clamorosamente le ricezioni tra le linee di Anguissa o Zielinski. Più portati a consolidare il possesso, invece che strappare in avanti.

In compenso, gli azzurri hanno tentato di ricavare il meglio attraverso il cambio campo, ribaltando il fronte da un lato all’altro. Una giocata ad alto coefficiente di difficoltà, assorbita tuttavia efficacemente dai continui scivolamenti della retroguardia doriana.

Ripresa di qualità

Chiaramente, c’è una dose massiccia di merito dei Campioni d’Italia per l’atteggiamento maggiormente propositivo nel secondo tempo. Il Napoli mantiene la solita qualità. E variando i ritmi dei flussi di gioco, toglie alla Samp la possibilità di compattarsi sotto la linea della palla. Declinando così la sua migliore versione, diretta e verticale. Un calcio apparentemente elementare, strettamente connesso alla transizione tra vecchi e nuovi princìpi di gioco. In cui la varietà di opzioni ha consentito alla squadra partenopea di dominare tutte le rivali.

Un contesto in cui Victor Osimhen s’è preso la scena, fondamentale specialmente nel lavoro sporco: sponde e sportellate non si contano. Tiene su il pallone, oppure accorcia la squadra, abbassandosi, per scambiare con i centrocampisti.

E quando lascia il posto a Simeone, genera i presupposti affinché El Cholito possa mettere la ciliegina sulla torta, con una seggiata di rara potenza, che si infila lì dove Turk, inutilmente proteso in tuffo, non arriva.

Adesso veramente la festa può avere inizio…

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

LEGGI ANCHE Napoli-Samp: inevitabile che diventasse la partita di Spalletti

SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati