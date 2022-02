Il Napoli c’e’, Inter e Milan se ne facciano una ragione!

Luciano Spalletti, ed i troppo presto “dimenticati”, ragazzi del Napoli, vincono a Venezia con un secco 0 a 2, contro una squadra sicuramente coriacea, ma poco pungente dalla trequarti in su, portandosi cosi a -1 dalla squadra di Inzaghi, e che tra sette giorni saranno protagonisti di una gara , che si disputera’ al Maradona, che puo’ valere un campionato intero. Il Napoli c’e dunque, e lo dimostra una gara attenta, atta al possesso palla in mezzo al campo, con fraseggi quasi mnemonici, dove Lobotka, metronomo intoccabile nel centrocampo azzurro, detta i tempi, e smista palloni a go-go, con Spalletti che si “gongola” nell’ aver trovato nello slovacco cio’ che davvero serviva al Napoli. La gara si sblocca al 59′ del secondo tempo col ritorno al gol di Victor Osimhen: cross di Politano sul secondo palo, il nigeriano sfila dietro a Caldara e di testa trova il secondo palo. 1-0 Napoli, ma la gara con cambia, con gli azzurri che continuano a provarci con Zielinski e anche con Insigne senza però riuscire a chiuderla. Nel finale succede di tutto nel corso di un recupero lunghissimo concesso dall’arbitro. Ebuehi con un fallo durissimo su Dries Mertens si fa cacciare dopo un on field review (inizialmente era stato dato il giallo), poi Andrea Petagna chiude i conti col gol del 2-0: contropiede azzurro, Mertens calcia a giro, Lezzerini risponde ma l’attaccante arriva e non sbaglia. 2-0 Napoli e triplice fischio finale. Guardando la classifica, e considerando che il Napoli è stato in grado di rimanere nelle zone altissime della classifica anche senza il suo centravanti titolare, Spalletti ora sarà al settimo cielo pensando alla sua squadra finalmente libera dal problema punta. Con un Osimhen in più, ci sarà una differenza enorme d’ora in poi. Un plauso particolare pero’ va a Dries “Ciro” Mertens, che in assenza del Nigeriano, ha tenuto a galla il Napoli, ed oggi, anche se non piu’ quello “devastante” di Sarri, meriterebbe la certezza della sua permanenza da napoletano acquisito! 90 milioni sostituiti alla grande in questi due anni, non crediamo ci sia altro da aggiungere…ma solo da firmare! Ma il campionato ormai e riaperto, e se per tutti, e solo appannaggio di Inter e Milan, beh, se ne facessero una ragione, Il Napoli c’e’ ed e vivo, anche se il capo “indiano“ (ADL) non ne vuol proprio sentir parlare!…Ma Sabato al Maradona ci sara’ Napoli- Inter!

