Il Napoli cambia pelle? No, esiste il suo DNA…De Laurentiis però, sul mercato, serve il DS!

Che effetto farà a De Laurentiis vedere i giornali, e non solo, pieni di Spalletti e Giuntoli? I maestri parlano di un presidente provato, e di un allenatore, Garcia, sparito dai radar.

Mi auto convinco che si tratti solo di una fase, nuova certamente, ma di sicuro aspettata, visto la modalità con la quale i due hanno lasciato Napoli ed il Napoli.

Anno Sabatico? Io vedo solo “la grande fuga”, vincere non porta logorii, ma voglia di arrivare sempre più alto…se fosse concesso e chiaro!

Noi abbiamo sempre detto che il Napoli aveva un progetto, il che significa che quando vinci, visto che sogni in grande, devi anche costruire in grande! A cominciare da Osimhen…

Domani è il giorno del ringraziamento in America, quello che ha fatto l storia del popolo Americano, invece noi, da pochi mesi, abbiamo festeggiato un titolo, assente da 33 anni, ed oggi, 3 luglio, siamo ancora a capire chi sarà il sostituto di Kim. passato al Bayern Monaco

Ma soprattutto, hai perso il tecnico che aveva creato questo giocattolo, logorato dalla presenza ingombrante di un Presidente troppo invasivo e padronale.

Neanche il tanto decantato DS Giuntoli, oggi “salvatore della patria bianconera” e riuscito a resistere alla tentazione di andare via da questa situazione.

Il che porta a pensare e domandarsi, ma se il progetto e vincere la Champions, perché’ il Napoli e ‘ sempre cosi restio a diventare grande in ottica societaria? Sia chiaro, sui conti Chapeau, bilancio che fa invidia al Real Madrid…ma autofinanziarsi, cioè uno esce e uno entra, non consente la rapidità di acquisire, in tempi celeri, calciatori di livello superiore a quello che va via, il che significa trovare l’occasione sfidando la fortuna, tipo Kvara e Kim per intenderci, ma non sempre la dea bendata puo’ esserti amica.

È chiaro che se andiamo a prendere la campagna acquisti dello scorso anno, dobbiamo dormire sonni tranquilli, visti anche i problemi altrove…ma il presente vede ancora caselle importanti lasciate vuote, riempite forse da rampolli freschi di famiglia, di età certamente, ma con scarsa conoscenza della lingua calcistica.

Mettendo da parte le fughe, ci tengo a precisare che Rudi Garcia non è sparito come si racconta in giro, in modo anche irrisorio nei confronti del tecnico francese, bisognerebbe dire, e credo sia la verità, coperto dalla figura presidenziale, atta ad interpretare più ruoli, in un film già visto, che ‘e’ costato una semifinale di Champions, ed un titolo nel 2019!

Ma sappiamo che Adl è una vera e propria Volpe, a anzi un volpino, forse sta mascherando gli acquisti, ricordate Inlei con il volto da Leone, per fare delle grosse sorprese ai tifosi, i quali sono certi che lui non tradirà le attese, e noi puntuali, analizzeremo, come ora, in modalità veritiera, l’operato del Presidente, autonominatosi DS, dei Campioni D’ Italia

Avrà operato alla crescita del club e della squadra? Donerà al bravo Garcia, un giocattolo perfetto quattro mesi or sono, al quale basta poco per ripartire da dove si è finito? (ricordiamo che per far meglio deve vincere la Champions che vuole il presidente)

Sperando, e concludo, che Spalletti e Giuntoli, alla fine, dal loro capezzale, non si faranno, sulla pelle dei tifosi napoletani, una attenta, quanto grande risata, il che sarebbe il minimo sindacale per il rancore che certamente cova in entrambi verso il presidente De Laurentiis. Con Garcia , spettatore non pagante!

