Napoli–Union Berlino era una partita che valeva tantissimo per gli azzurri. Perché l’occasione offerta dalla quarta giornata appariva troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire. Vincere contro i tedeschi, in piena crisi di risultati, ma comunque disposti sul terreno di gioco con le giuste distanze per fare densità sottopalla ed al contempo, pronti a ripartire in transizione, avrebbe messo praticamente in ghiaccio la qualificazione agli Ottavi. Ovviamente, se in concomitanza il Real Madrid avesse battuto il Braga. Cosa avvenuta poi con disarmante puntualità.

E invece, niente di tutto questo è avvenuto. Almeno per quanto riguarda la squadra partenopea. Che adesso deve provare a ipotecare il passaggio del turno nel prossimo confronto casalingo, proprio contro i portoghesi.

I numeri del pareggio sono impietosi nel raccontare le difficoltà dei Campioni d’Italia a concretizzare la grandissima mole di lavoro sopportata nell’arco dell’intero match. Al netto di un dominio certificato da percentuali altissime di possesso, il vantaggio territoriale ha prodotto davvero poco in termine di effettiva pericolosità. Se non addirittura nel numero delle conclusioni verso la porta di Ronnow.

Chiaramente, lascia perplesso come i padroni di casa abbiano inopinatamente subito il gol del pareggio. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo a favore, i berlinesi sono ripartiti in campo aperto. Indiscutibile la pessima gestione delle marcature preventive, nonché la mancanza di copertura dello spazio profondo attuata dagli uomini di Garcia. E poiché la situazione s’è ripetuta a metà ripresa, seppur con conseguenze meno punitive, allora l’appunto andrebbe fatto. Sia ben inteso, sempreché l’allenatore argomentasse a tono piuttosto che limitarsi a sorridere ironicamente.

Occasione sprecata

L’atteggiamento tattico dell’Union Berlino non ha favorito gli azzurri. Baricentro basso, reparti molto corti, voglia di spingersi oltre il cerchio di centrocampo ridotta al lumicino: immagine della resistenza tipica di una provinciale al cospetto di una “big” (o presunta tale…). Fisiologico, dunque, gli ospiti puntassero esclusivamente le carte sul classico contropiede.

Il pareggio mantiene in piena corsa il Napoli. Nondimeno, fa esplodere nuovamente l’antica spaccatura mai sopita in seno a critica e tifosi, tra quelli che spingono per la separazione da Garcia, considerando il suo un calcio incompiuto rispetto all’organico messo a disposizione della società. E chi, facendo una radiografia meno brutale del gioco attuale, preferisce sottolineare i cambiamenti apportati nelle ultime uscite dal francese alla manovra della squadra.

Anche stasera, infatti, i tentativi di recuperare palla in avanti ha immortalato l’esigenza di volersi accampare costantemente nella trequarti altrui. Peccato che lì i partenopei abbiano trovato un muro, amministrato egregiamente da Bonucci. Che sarà pure simpatico come l’estrazione di un dente senza anestesia. Però, la sua cattiveria agonistica, associata a feroce determinazione, a questi livelli fa la differenza.

Alcune cifre, tipo i corner a favore (19) oppure la percentuale di possesso (73%) danno la misura dell’assedio. Quindi, scavi nella memoria a caccia di parate prodigiose del portiere berlinese, e fai tremendamente fatica a ricordarlo impegnato. Sostanzialmente, i tiri nello specchio della porta sono stati veramente vicini allo zero.

Attenzione ai match point

Derubricata la principale imputazione, ovvero l’intransigenza tattica e le sostituzioni insolite, sulla testa di Garcia pende un altro capo d’accusa. L’incapacità di trasformare situazioni di gioco brillanti, che costringono per larghi tratti la controparte a vivere in trincea, in continuità nell’arco dei 90’. Trascurando pure certe fasi che – a seconda delle declinazioni – palesano un evidente calo di concentrazione ed equilibri precari.

Invero, il tecnico francese sembra poco orientato a cavalcare la cultura “giochista”, assertore di una filosofia orientata prettamente al risultato, scevro da inutili discorsi di natura estetica. Ma l’apoteosi della forma che diventa sostanza, almeno all’ombra del Vesuvio, pare non goda di buona stampa o considerazione.

Perché ritrovarsi a dover vivere gli ultimi 180 minuti di Coppa col rischio di restare con un pugno di mosche tra le mani veicola una sgradevole sensazione di incompiutezza. Tuttavia, se l’obiettivo (non dichiarato a parole…) era quello di tenersi stretta la panchina, dopo la bufera post Fiorentina ed il conseguente “commissariamento”, Garcia deve ancora conquistarlo. Nel girone C comanda il Real a punteggio pieno. I Blancos hanno già staccato il pass per gli Ottavi. Il Napoli segue a 7, inseguito a distanza dal Braga, con 3 punti. Il prossimo turno vedrà gli azzurri al Bernabeu e i portoghesi che potrebbero asfaltare l’Union, presentandosi all’ultima giornata a Fuorigrotta per fare la guerra.

